Hayat Ayvacık sahilini temizleyen Genç İHH gönüllüleri Büyük bir drama şahit olduk
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Ayvacık sahilini temizleyen Genç İHH gönüllüleri: Büyük bir drama şahit olduk

Ayvacık sahilini temizleyen Genç İHH gönüllüleri: Büyük bir drama şahit olduk

İHH üyelerince hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde temizlik çalışması yapıldı. Genç İHH Sorumlusu Muhammed İkbal Işık, gazeteci Kemal Öztürk'ün yazısı üzerine bölgeye gittiklerini ve bir drama şahit olduklarını belirterek, "Göçmenlerin ardında kalan çöpler için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İnşallah alanı tamamen temizleyip buradan ayrılacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Genç İHH ile birlikte Ayvacık'a giden 65 gönüllü sahildeki atıkları temizledi.
Genç İHH ile birlikte Ayvacık'a giden 65 gönüllü sahildeki atıkları temizledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyelerince hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde temizlik çalışması yapıldı. Genç İHH üyeleri, sosyal sorumluluk projesi hazırlayarak 65 gönüllü genç ile bölgeye geldi. İki günlük kamp programı yapan vakıf üyeleri, Ayvacık'ın Assos sahiline ulaşarak Behramkale köyü sınırında kalan alanda temizlik çalışmalarına başladı.

Büyük bir drama şahitlik ettiler

Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammed İkbal Işık, gazeteci yazar Kemal Öztürk'ün yazısı üzerine bölgeye gittiklerini ve bir drama şahit olduklarını belirterek, "Göçmenlerin ardında kalan çöpler için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İki gün boyunca biz buradayız. İnşallah alanı tamamen temizleyip buradan ayrılacağız." dedi. Işık, gönüllülerin lise ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu ifade ederek, "Bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bir kamp alanı kurduk. Bu sabah itibariyle işe başladık. Atıkların arasında bebek biberonundan lastik bota, ayakkabılardan çeşitli giysilere kadar binlerce farklı çöp var. İnşallah bu yasa dışı geçişler bir gün son bulur ve çevre böyle kirlenmeye devam etmez" diye konuştu.

Gönüllüler göçmenlerden kalan atıkları temizledi
FOTOĞRAF 18
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İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyelerince hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde temizlik çalışması yapıldı.
Title
Genç İHH üyeleri, sosyal sorumluluk projesi hazırlayarak 65 gönüllü genç ile bölgeye geldi. İki günlük kamp programı yapan vakıf üyeleri, Ayvacık'ın Assos sahiline ulaşarak Behramkale köyü sınırında kalan alanda temizlik çalışmalarına başladı.
Title
Genç İHH İstanbul Sosyal Faaliyetler Sorumlusu Muhammed İkbal Işık, gazeteci yazar Kemal Öztürk'ün yazısı üzerine bölgeye gittiklerini ve bir drama şahit olduklarını belirtti.
Title
Işık, , Göçmenlerin ardında kalan çöpler için bir sosyal sorumluluk projesi geliştirdik. İki gün boyunca biz buradayız. İnşallah alanı tamamen temizleyip buradan ayrılacağız. dedi. Işık, gönüllülerin lise ve üniversite öğrencilerinden oluştuğunu ifade ederek, Bölgeye 15 kilometre uzaklıkta bir kamp alanı kurduk. Bu sabah itibariyle işe başladık. Atıkların arasında bebek biberonundan lastik bota, ayakkabılardan çeşitli giysilere kadar binlerce farklı çöp var. İnşallah bu yasa dışı geçişler bir gün son bulur ve çevre böyle kirlenmeye devam etmez. diye konuştu.
Title
Bölgeye gelerek gençlerin çalışmalarına destek veren Kemal Öztürk, Bu yolda yürüyüş yaparken çöplere denk geldim. Bununla ilgili ne olduğunu araştırdığımda burasının Türkiye'den kaçmaya çalışan Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlerin bıraktıkları enkazlar olduğunu fark ettim. dedi.
Title
Yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatılması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Öztürk, Yine sosyal medya aracılığıyla, yine dernekler aracılığıyla başka gruplar buraya gelip bu enkazın kaldırılmasında yardımcı olacaklar. Ben diğer gençlere ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuyorum. Bu çok önemli bir sosyal dayanışma, sosyal yardımlaşma, sosyal sorumluluk projesi. diye konuştu.
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Behramkale köyü muhtarı Numan Türkay da çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.
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Gönüllüler göçmenlerden kalan atıkları temizledi
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) üyelerince hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sahilinde temizlik çalışması yapıldı.



Bölge çok önemli bir kültür yolunda yer alıyor

Bölgeye gelerek gençlerin çalışmalarına destek veren Kemal Öztürk, "Bu yolda yürüyüş yaparken çöplere denk geldim. Bununla ilgili ne olduğunu araştırdığımda burasının Türkiye'den kaçmaya çalışan Yunanistan'a gitmeye çalışan göçmenlerin bıraktıkları enkazlar olduğunu fark ettim." dedi.Yeni bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatılması gerektiğini düşündüğünü kaydeden Öztürk, "Yine sosyal medya aracılığıyla, yine dernekler aracılığıyla başka gruplar buraya gelip bu enkazın kaldırılmasında yardımcı olacaklar. Ben diğer gençlere ve sivil toplum örgütlerine çağrıda bulunuyorum. Bu çok önemli bir sosyal dayanışma, sosyal yardımlaşma, sosyal sorumluluk projesi." diye konuştu.Behramkale köyü muhtarı Numan Türkay da çalışmaya destek verenlere teşekkür etti.

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