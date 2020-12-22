Bakan Ersoy duyurdu: Evinden müzeleri dolaşanların sayısı 11 milyonu aştı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su ve diğer ilgililerle önce Tarsus Kaymakamlığını ardından ilçe esnafını ziyaret etti. Daha sonra ilçedeki Antik Yol'a geçen Ersoy, burada inceleme yaptıktan sonra Tarsus Müzesi açılış törenine katıldı. Ersoy, burada yaptığı konuşmada, hizmete giren müzelerde bütün modern altyapıyı inşa etmeye özen gösterdiklerini söyledi.

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Çağdaş müzecilik anlayışıyla, teşriften teknoloji kullanımına, günün gereklerini tüm müzeler için bir standart haline getirmek için yenileme çalışmaları yaptıklarını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

Ziyaretçi rekoru kırıldı

"Yeni açtığımız müzelerde de bütün bu modern altyapıyı inşa etmeye özen gösteriyoruz. Dünyanın en büyük havaalanı müzesi olan 1000 metrekarelik İstanbul Havalimanı Müzesi gibi projelerle müzecilikte öncü yaklaşımları hayata geçirirken, çok lisanlı elektronik sesli rehberlik sistemi ile müze ve ören yerlerimizi ziyaretçilerin ilgi ve merakına en üst düzeyde cevap verecek şekilde donatmayı sürdürüyoruz. Teknoloji kullanımı noktasında şunu da özellikle belirtmek isterim ki, önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır."

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"Ziyaretçi memnuniyeti iki kat artmıştır"

Ersoy, teknoloji kullanımı konusunda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, "Yine olası eksiklerin giderilmesi ve sürekli denetimin sağlanabilmesi adına, müze ziyaretçilerinin deneyim, öneri ve şikayetlerini paylaşmalarını sağlayan sistemi hizmete aldık. Paylaşım konusuna dair yapılan işlemleri sürekli takip ettiğimiz ve ilgili vatandaşımızı da bilgilendirdiğimiz bu sistem sayesindedir ki şikayetlerin hızla çözümlenmesi sağlanmış, ziyaretçi memnuniyeti iki kat artmıştır." dedi.

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