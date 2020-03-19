Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle

Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz.

Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500’den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dün akşam koronavirüs ile mücadele kapsamında, TRT 2'de kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini açıkladı.

Bakanın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

24 Mart tarihinden itibaren TRT 2 ekranlarında, 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlattıklarını duyuran Ersoy, "6 hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri, canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz" diyerek çocuklar içinde bir yayın akışı olduğunu söyledi:

"Onlar için 'Tembel Memiş', 'Kuzu Maydanozun Maceraları' ve 'Turta Girmemiş Orman' tiyatro oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik. TRT ile iş birliğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Birbirinden önemli müzelerimizi de TRT 2 ile evlerinize taşıyacağımız çalışmalarımız devam ediyor."

FOTOĞRAF 7 Sanat tarihinin en tanınmış ve etkili sanatçılarından biri olan Vincent van Gogh’un 200’den fazla tablosunu ve 500’den fazla çizimini bu sitede yakından inceleyebilirsiniz. Kumbaracı50, ertelenen tiyatro oyunlarının yerine hafta içi her gün saat 20.30 ile 22.00 saatleri arasında YouTube kanalı üzerinden “Kapı açık kalmış” adlı canlı yayınlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlarda; tiyatro üzerine sohbetler, oyun okumaları, soru cevap köşesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor. Granada’da bulunan ve İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan El Hamra Sarayı’nı internet sayfasından ziyaret edebilirsiniz. New York Metropolitan Operası da her gün geçmiş performanslarından birini yayınlama kararı aldı. 16 Mart tarihinde paylaşılan uygulama ile her akşam saat 19.30’da yayın gerçekleştiriliyor. The Met 360 Metropolitan Museum of Art, yayınladığı video seriis ile izleyicilerini görsel bir tura çıkarıyor. Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali (IDFA) festival tarihinden 300 filmi ücretsiz erişime açtı. IDFA’nın erişime açtığı çevrimiçi platformdan izlenebilecek filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor: İki Dil Bir Bavul (2008) ve Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008). Türkiye’nn farklı coğrafyalarındaki müzeleri ekrana getiren TRT2’nin ‘Müzelerin Yıldızları’ programının her bölümü farklı bir zenginliği gözler önüne getiryor.tr. Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz. Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500'den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz. Biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.

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Tüm bunların yanı sıra biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.

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Van Gogh’un eserlerini yakında görelim

Sanat tarihinin en tanınmış ve etkili sanatçılarından biri olan Vincent van Gogh’un 200’den fazla tablosunu ve 500’den fazla çizimini bu sitede yakından inceleyebilirsiniz.

Evden çıkmadan gezilebilecek bir başka müzeler

Pinacoteca di Brea - Milano

Galleria degli Uffizi - Firenze

Musai Vatica - Roma

Museo Archeologio - Atene

Prado - Madrid

Louvre - Parigi

British Museum - Londra

Metropolitan Museum - New York

Tiyatroseverler için canlı yayınlar

Kumbaracı50, ertelenen tiyatro oyunlarının yerine hafta içi her gün saat 20.30 ile 22.00 saatleri arasında YouTube kanalı üzerinden “Kapı açık kalmış” adlı canlı yayınlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlarda; tiyatro üzerine sohbetler, oyun okumaları, soru cevap köşesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Endülüs’ü özleyenler buraya

Granada’da bulunan ve İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan El Hamra Sarayı’nı internet sayfasından ziyaret edebilirsiniz.

Dünyaca ünlü orkestralardan moral konserleri

New York Metropolitan Operası da her gün geçmiş performanslarından birini yayınlama kararı aldı. 16 Mart tarihinde paylaşılan uygulama ile her akşam saat 19.30’da yayın gerçekleştiriliyor.

Müzede görsel bir tur

The Met 360 Metropolitan Museum of Art, yayınladığı video serisi ile izleyicilerini görsel bir tura çıkarıyor.

300 filme ücretsiz erişim imkanı

Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali(IDFA) festival tarihinden 300 filmi ücretsiz erişime açtı. IDFA’nın erişime açtığı çevrimiçi platformdan izlenebilecek filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor: İki Dil Bir Bavul (2008) ve Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008).

Türkiye’deki müzelerin hepsi burada

Türkiye’nn farklı coğrafyalarındaki müzeleri ekrana getiren TRT2’nin ‘Müzelerin Yıldızları’ programının her bölümü farklı bir zenginliği gözler önüne getiriyor.

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