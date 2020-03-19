Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle
Korona günlerinde ev ortamında kültür sanat etkinlikleri: İster müze gez ister konserleri izle
Koronavirüsten korunmak için başlatılan sosyal izolasyon sonrası evden yapılabilecek kültür sanat etkinliklerini sizler için derledik. Dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebileceğiniz gibi canlı konser ve tiyatro oyunlarına online erişebilirsiniz. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dün akşam koronavirüs ile mücadele kapsamında, TRT 2'den salı akşamları tiyatro oyunları, her cuma akşamları senfoni ve opera konserleri, cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operaların yayınlanacağını açıkladı.
Koronavirüs sebebi ile kültür sanat etkinlikleri birer birer iptal edildi. Vizyona girecek filmler ertelendi. Setlerde çekimlere ara verildi. Sosyal izolasyon için gerekli tedbirler de bir yandan alınmaya devam ediyor. Virüsten korunmak adına kendimizi eve kapattığımız bugünlerde yapabileceğimiz eğlenceli aktiviteler yok değil. Mesela dünyanın birçok noktasındaki müzeyi evinizden ayrılmadan ziyaret edebilirsiniz.
Google Arts ve Culture, dünyanın dört bir yanındaki en ünlü müzelerin sanal turlarını ve çevrimiçi sergilerini size ulaştırıyor. Böylelikle dünya çapında 500’den fazla müze ve galeriyi çevrimiçi olarak gezmeniz mümkün. Ayrıca online konserler ile gününüzü keyifli hale getirip erişime açık olan kütüphane ve dergiler ile dolu dolu vakit geçirebilirsiniz.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da dün akşam koronavirüs ile mücadele kapsamında, TRT 2'de kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştireceklerini açıkladı.
24 Mart tarihinden itibaren TRT 2 ekranlarında, 'Sanat Heyecanı Evimizde' etkinliklerini başlattıklarını duyuran Ersoy, "6 hafta boyunca her salı akşamı tiyatro oyunları, her cuma akşamı senfoni ve opera konserleri, canlı olarak TRT 2 ekranlarından evlerinize perde açacak. Cumartesi akşamları ise dışarı çıkmadan Troya, Aida ve La Boheme gibi dünyaca ünlü operalarımızı izleyebileceksiniz" diyerek çocuklar içinde bir yayın akışı olduğunu söyledi:
"Onlar için 'Tembel Memiş', 'Kuzu Maydanozun Maceraları' ve 'Turta Girmemiş Orman' tiyatro oyunlarını bu etkinliğimize dahil ettik. TRT ile iş birliğimiz bununla da sınırlı kalmayacak. Birbirinden önemli müzelerimizi de TRT 2 ile evlerinize taşıyacağımız çalışmalarımız devam ediyor."
Tüm bunların yanı sıra biz de sizler için evden çıkmadan yapabileceğiniz bazı etkinlikleri derledik. Hazırsanız haydi başlayalım.
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Van Gogh’un eserlerini yakında görelim
Sanat tarihinin en tanınmış ve etkili sanatçılarından biri olan Vincent van Gogh’un 200’den fazla tablosunu ve 500’den fazla çizimini bu sitede yakından inceleyebilirsiniz.
Evden çıkmadan gezilebilecek bir başka müzeler
Pinacoteca di Brea - Milano
Galleria degli Uffizi - Firenze
Musai Vatica - Roma
Museo Archeologio - Atene
Prado - Madrid
Louvre - Parigi
British Museum - Londra
Metropolitan Museum - New York
Tiyatroseverler için canlı yayınlar
Kumbaracı50, ertelenen tiyatro oyunlarının yerine hafta içi her gün saat 20.30 ile 22.00 saatleri arasında YouTube kanalı üzerinden “Kapı açık kalmış” adlı canlı yayınlar gerçekleştireceğini duyurdu. Yayınlarda; tiyatro üzerine sohbetler, oyun okumaları, soru cevap köşesi gibi etkinlikler gerçekleştirilmesi planlanıyor.
Dünyanın en önemli belgesel festivallerinden Amsterdam Belgesel Film Festivali(IDFA) festival tarihinden 300 filmi ücretsiz erişime açtı. IDFA’nın erişime açtığı çevrimiçi platformdan izlenebilecek filmler arasında Türkiye yapımı iki belgesel de bulunuyor: İki Dil Bir Bavul (2008) ve Son Mevsim: Şavaklar (Demsala Dawi: Sewaxan, 2008).
Türkiye’deki müzelerin hepsi burada
Türkiye’nn farklı coğrafyalarındaki müzeleri ekrana getiren TRT2’nin ‘Müzelerin Yıldızları’ programının her bölümü farklı bir zenginliği gözler önüne getiriyor.