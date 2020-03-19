Hayat Kültür Bakanlığından koronavirüse karşı adım Evinizden müzeleri dolaşın
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Kültür Bakanlığı'ndan koronavirüse karşı adım: Evinizden müzeleri dolaşın

Virüs tehdidi nedeniyle bir süreliğine kapanan müzeler, ‘online’ olarak sanatseverlerle buluşuyor. Kültür Bakanlığı’nın sitesinden Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Efes ve Zeugma Mozaik Müzesi gibi birçok mekan sanal olarak gezilebilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofya müzesi
Ayasofya müzesi

Türkiye ve dünyadan pek çok müze, Kovid-19 önlemleri kapsamında, ağırlayamadıkları ziyaretçilerine online tur imkanı sağlıyor. Sanal gezinti uygulamalarıyla aynı zamanda saray, cami, kervansaray, kale gibi kültürel ve tarihi öneme sahip mekanlar da gezilebiliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze, saray, cami, kilise, manastır ve kalelere “https://www.ktb.gov.tr” internet adresinden ulaşılabiliyor. Sanal gezinti yapabilecek müzeler arasında Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara Resim ve Heykel Müzesi, Ayasofya Müzesi, Antalya Müzesi, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi, Burdur Arkeoloji Müzesi, Edirne Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Edirne Türk İslam Eserleri Müzesi, Efes Müzesi, Isparta Müzesi, Kapadokya Açık Hava Müzesi, Kars Müzesi, Konya Mevlana Müzesi, Mardin Müzesi, Uşak Arkeoloji Müzesi ve Zeugma Mozaik Müzesi yer alıyor. Dolmabahçe ve Topkapı Sarayları’nın da online olarak gezilebileceği platformda, Ankara, Bursa, Sivas, Gaziantep ve Eskişehir gibi şehirlerin önemli mekanları da ziyaret edilebiliyor.

PARANIN TARİHİNİ ÖĞRETEN MÜZE

Türk Lirası’nın eski banknotları ve madeni paralarının inceleyebileceği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın sanal müzesi ise “https://sanalmuze.tcmb.gov.tr” adresinden paranın tarihini gözler önüne seriyor. Türkiye’den Pera Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Arkas Sanat Merkezi, Yapı Kredi Sanal Müzesi, Aydın Doğan Vakfı Sanal Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi gibi pek çok özel müzenin eserlerine ve sergilerine de kendi internet sitelerinden online olarak erişilebiliyor.

500’DEN FAZLA MÜZE VE GALERİ

  • Google’ın online ziyaret ve sanat eserlerinin yüksek çözünürlüklü görüntülerine erişim imkanı sağlayan çevrimiçi bir platformu Google Art & Culture ise “artsandculture.google.com” adresi üzerinden farklı ülkelerdeki birçok müzeyi ilgililerin ekranına getiriyor. Kültür sanat alanında makaleler, sanatçı ve eser bilgileri, sanat akımları ve tarihi olaylar üzerine bilgilerin de yer aldığı sistem, 500’den fazla müze ve galeriyi, sanal turlar ve çevrimiçi sergiler sunmak için bir araya getiriyor. Sanatseverler bu platformdan British, Louvre, Orsay, Salvador Dali, Pergamon, Guggenheim, Van Gogh, Vatikan, Metropolitan, Sao Paulo Sanat, Meksika Ulusal Antropoloji, Guggenheim müzeleriyle Giza Piramitleri, Kolezyum, Machu Picchu, Solomon R. ve ABD Ulusal Sanat Galerisi gibi birçok müzeyi online gezebiliyor.

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