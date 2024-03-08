Bakan Göktaş'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesaj: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.
'Türkiye Yüzyılı'nı kadınlar inşa edecektir'
Mesajında "Varlığıyla hayata ahenk katan, yeryüzündeki güzellikleri çoğaltan, sevgisi, şefkati ve merhametiyle zorlukları kolaylaştıran" tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Göktaş, şunları kaydetti:
Bakanlık olarak tüm imkanları seferber ederek kadınlara destekte bulunmaya gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladıklarını vurguladı.