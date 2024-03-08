Bakan Göktaş'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesaj: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

"Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa eder. O kadınlar ki vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdür. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz kadınları elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katılıyor, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol alıyor"