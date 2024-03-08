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Bakan Göktaş'tan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel mesaj: Türkiye Yüzyılı kadınların yüzyılı olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel bir mesaj yayımladı. Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemiz kadınları elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katılıyor, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol alıyor" dedi.

09:45 - 8/03/2024 Cuma
Güncelleme: 09:47 - 8/03/2024 Cuma
AA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Göktaş, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.


Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'de kadınların elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katıldığını belirterek, "
Biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak"
dedi.

'Türkiye Yüzyılı'nı kadınlar inşa edecektir'

Mesajında "Varlığıyla hayata ahenk katan, yeryüzündeki güzellikleri çoğaltan, sevgisi, şefkati ve merhametiyle zorlukları kolaylaştıran" tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Tarihimiz boyunca hayatın her alanında en ön saflarda yer alan, bugün de Türkiye ile güçlenen, Türkiye'ye güç veren tüm kadınlarla gurur duyuyoruz. O kadınlar ki emeği, eserleri ve fikirleriyle toplumu yeniden inşa eder. O kadınlar ki vefası, inancı ve azmiyle medeniyetimizin taşıyıcı gücüdür. Türkiye işte bu kadınlarla güçlenecek, Türkiye Yüzyılı'nı bu kadınlar inşa edecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemiz kadınları elde ettiği hak ve özgürlüklerle, siyasi, sosyal ve ekonomik hayata artık daha fazla katılıyor, Türkiye'nin geleceğinde daha aktif rol alıyor"


Bakanlık olarak tüm imkanları seferber ederek kadınlara destekte bulunmaya gayret gösterdiklerini belirten Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'nı bu vizyonla hazırladıklarını vurguladı.


Göktaş,
"5 temel politika ekseni doğrultusunda uygulayacağımız Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı'mız ile kadınlara yeni ufuklar kazandıracağımıza inanıyoruz. Çünkü biz bu ülkenin kadınlarına inanıyoruz. Türkiye Yüzyılı, kadınların yüzyılı olacak"
ifadelerini kullandı.


#8 mart dünya kadınlar günü
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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