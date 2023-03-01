Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz bölgesinde afetzedelerin tozdan etkilenmemesi için Sağlık Bakanlığı ekiplerinin maske dağıttığı anlara dair video paylaştı.
Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Enkaz bölgelerinde devam eden çalışmalarda görevli personelimizin ve çevrede bulunan vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz. Tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılmalı.”
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13 dakika önce
Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
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