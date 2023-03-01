Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Enkaz bölgelerinde devam eden çalışmalarda görevli personelimizin ve çevrede bulunan vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz. Tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılmalı.”