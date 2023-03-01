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Hayat

Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enkaz bölgesinde depremzedelerin tozdan korunmaları için maske dağıtımına devam ettiklerini belirterek; tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılması gerektiğini söyledi.

14:51 . 1/03/2023 Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkaz bölgesinde afetzedelerin tozdan etkilenmemesi için Sağlık Bakanlığı ekiplerinin maske dağıttığı anlara dair video paylaştı.

Koca, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
“Enkaz bölgelerinde devam eden çalışmalarda görevli personelimizin ve çevrede bulunan vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz. Tozun riske yol açabileceği ortamlarda mutlaka maske kullanılmalı.”



#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#toz
#maske
13 dakika önce
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Bakan Koca: Vatandaşlarımızın tozdan korunması için maske dağıtımına devam ediyoruz
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