Bakan Koca: Kağıthane Devlet Hastanemiz Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ile Hatay’daki Sahra Hastanesinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;

"BM'nin sağlık alanındaki uzman kuruluşu Dünya Sağlık Teşkilatı'dır. Bu çerçevede Dünya Sağlık Teşkilatı'nın en üst düzey yetkililerini Türkiye'de ağırlıyoruz.

Kendileriyle oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bu süreçte BM ve sağlık teşkilatının nasıl katkı verebileceğine istişarede bulunduk. Belirlediğimiz sağlık altyapısı, mobil sağlık hizmetleri, aşılama, ruh sağlığı ve çevre sağlık hizmetleri gibi birçok kritik alanda çalışmalarına devam edecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak deprem sürecinde ilk önceliğimiz yaralıların acil tedavisi ve ardından güvenli bölgelere nakli olmuştur.

Afet bölgesinde kullanılabilir hastanelerimize ek olarak 27'si yabancı dostlarımız tarafından kurulan toplam 35 tam teşekküllü ameliyathanesi olan safra hastanemiz ve 110 acil müdahale birimimizle yerinde sağlık hizmetini vermeye devam ediyoruz.

Bu sağlık kuruluşlarımız yaralılarımıza hızla ilk müdahalenin yapılması konusunda büyük bir performans sergilemiştir.

Şu ana kadar halk sağlığını tehdit edecek durumun ortaya çıkmaması sıkı tedbirler sayesindedir.

Ülke genelindeki sağlık tesislerimizin depreme mukavemeti konusunda Sağlık Bakanlığı olarak harekete geçmiş durumdayız. Depreme dayanıklılık araştırma çalışmaları ülke genelinde yürütülmektedir. Bu çerçevede

İstanbul Kağıthane Devlet Hastanemiz, Seyrantepe Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanemize taşınarak hizmete devam edecektir. taşınma işlemi ise birkaç gün içinde tamamlanacaktır. Bu çalışmalarımız devam edecektir. "



