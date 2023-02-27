|
Reklam
Reklam
Gündem

Sağlık Bakanı Koca: Malatya'daki depremde 103 kişi yaralandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 12.04'te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 kişinin yaralandığını bildirdi.

15:53 . 27/02/2023 Pazartesi
AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Bakan Koca, sosyal medya hesabından Malatya'daki depreme ilişkin paylaşımda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 103 vatandaşımız yaralandı. Sağlık kurumlarımızda tedavi altına alınmış durumdalar. Yaralılardan 6'sı ameliyatta, 3'ü yoğun bakımda. Her birine acil şifa, Malatya halkına ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım ama dalkavuklara asla kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım ama dalkavuklara asla kulak asmayın

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afad Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesi ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum. Van’da Bingöl’de Malatya’da bunları nasıl başardıysak şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize beraberliğime kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir yandan Kızılay’a AFAD’a saldıran bu dalkavuklara kulak asmayın." ifadelerini kullandı.


#DEPREM
#Malatya
#Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
#Yeşilyurt
1 hour ago
default-profile-img
Sağlık Bakanı Koca: Malatya'daki depremde 103 kişi yaralandı
Bakan Nebati'den önemli açıklamalar: 3,4 milyar liralık destek sağladık
Aliağa'da atık geri kazanım tesisinde yangın çıktı
Bakan Yanık kamuda çalışan engelli memur sayısını açıkladı
Sadakataşı deprem bölgesine yardımlarını sürdürüyor
Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Sınav sonuçları açıklandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.