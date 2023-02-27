Sağlık Bakanı Koca: Malatya'daki depremde 103 kişi yaralandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Adıyaman'a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afad Koordinasyon Merkezi'nde açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesi ziyaretine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yaptığı açıklamada, "Her fani gibi bizim de kusurlarımız hatalarımız olabilir ama her alanda ülkemize canla başla hizmet verdiğimizi hiçkimse inkar edemez. Kentsel dönüşüm projelerini hızlandırmak başta olmak üzere tüm şehirlerimizi en kısa sürede afetlere hazırlıklı hale getirmek için ne gerekiyorsa yapacağız. Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan, bin yıldır kardeşçe yaşadığımız şehirlerimizin yapısal değişime uğramasına göz yumamayız. Depremin yaralarını bir yıl içinde büyük ölçüde saracağımızın sözünü milletime veriyorum. Van’da Bingöl’de Malatya’da bunları nasıl başardıysak şunu unutmayın ki burada da aynı şekilde bunu başaracağız. Yeter ki birliğimize beraberliğime kardeşliğimize sıkı sıkı sahip çıkalım. Ama dalkavuklara asla kulak asmayın. Bir yandan Kızılay’a AFAD’a saldıran bu dalkavuklara kulak asmayın." ifadelerini kullandı.