Bakanlık harekete geçti: İHA'ların yeni görev yeri Marmara Denizi

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İki yıl önce başta Marmara Denizi olmak üzere yurdun birçok bölgesinde müsilaj etkili olmuştu.
Türkiye, deniz ulaştırması açısından dünyanın en önemli geçiş bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor. Boğazlardaki deniz trafiği nedeniyle, özellikle İstanbul Boğazı gibi yapılaşmanın yoğun olduğu noktalarda da doğal ve yapay çevre kirliliği oldukça fazla görülüyor. Bu nedenle oluşan kirlilik, çevresel riskler taşıyor. Deniz araçlarının atık ve çöplerini denize boşaltmaları, doğal yaşamı etkileyen afet niteliğindeki müsilaj kirliliği de Marmara Denizi'ni tehlikeye sokan nedenlerin arasında yer alıyor. Bunun üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği tespiti hakkında yetki devri genelgesini yeniden düzenleyerek yayınladı.
Konuya ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı: Daha temiz bir Marmara için, yeni bir denetim modeli hayata geçiriyoruz. Genelgemizi yayımladık.
Yeni denetim modelinin amacı