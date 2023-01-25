Bakanlık harekete geçti: İHA'ların yeni görev yeri Marmara Denizi

Türkiye, deniz ulaştırması açısından dünyanın en önemli geçiş bölgelerinden biri olma özelliği taşıyor. Boğazlardaki deniz trafiği nedeniyle, özellikle İstanbul Boğazı gibi yapılaşmanın yoğun olduğu noktalarda da doğal ve yapay çevre kirliliği oldukça fazla görülüyor. Bu nedenle oluşan kirlilik, çevresel riskler taşıyor. Deniz araçlarının atık ve çöplerini denize boşaltmaları, doğal yaşamı etkileyen afet niteliğindeki müsilaj kirliliği de Marmara Denizi'ni tehlikeye sokan nedenlerin arasında yer alıyor. Bunun üzerine harekete geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, gemilerden kaynaklanan deniz kirliliği tespiti hakkında yetki devri genelgesini yeniden düzenleyerek yayınladı.