​Atıklar sanata dönüştü.

Türkiye’nin çevreye ilişkin yol haritasını paylaşacağı iklim zirvesi bugün Mırsır’da başlarken, atık malzemelerden yapılan stant ilgi odağı oldu. İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS), Kyoto Protokolü ve Paris Anlaşması altında yer alan müzakere konularının tartışılması ve karara bağlanması amacıyla her yıl farklı ülkede düzenlenen konferansın 27’ncisi Mısır’da toplandı. Türkiye’yi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un temsil edeceği zirve için sanatçı Deniz Sağdıç’ın atık malzemelerle ürettiği portreler için özel bir stant kuruldu.

MÜSİLAJLA MÜCADELE

Serginin yanı sıra Türkiye standının yan etkinliklerinde müsilaj ile mücadele, iklim değişikliğine uyum, sektörlerde yeşil dönüşüm, sıfır atık, yenilenebilir enerji gibi başlıklar ele alınıyor.

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TÜRKİYE LİDER ÜLKE

Büyük ilgi gören standın ziyaretçilerinden olan Amerikalı Jennifer Nordquist,”Türkiye standının, çok yaratıcı ve güzel olduğunu gördüm. Asla fermuarların, ilaçların bir sanat olacağını düşünmezdim. Atıklar bir sanata dönüşmüş. Dünyanın dikkatini çekecek bir çalışma olmuş” dedi. Rus Polina Lion da, “Sergilenen fotoğrafları oldukça ilgi çekici buldum. Türkiye standında gezerken gerçek atığın ne olduğunu hissedebiliyorsunuz. İklimi etkileyen kötü atıkların miktarı çok fazla. İklim krizine dikkat çeken bir stant. Türkiye, iklim krizi ile mücadelede belirli bir rolü olduğunu görüyoruz. Hatta Türkiye, lider konumunda olduğunu görüyoruz” ifadesini kullandı.

ENERJİ EYLEM PLANI OLMALI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, standı gezenlere şunları söyledi: “Her şehrin kendi enerji eylem planı ve döngüsel sistemi olmalıdır. Dolayısıyla enerjiyle ilgili kısmı yönetirken en büyük kirletici unsur ulaşım. Toplu taşımada elektrikli taşımaya geçelim dedik. Eğer bunu tüm topluma yaymazsanız, bunlar konuşmalarda kalıyor.”

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