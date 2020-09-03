Osmanlı'nın ilk kaptanı: Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?

Osmanlı Devleti'nin en büyük donanma komutanlarından biri olan Barbaros Hayrettin Paşa, sayısız zafer elde ederek Kaptan-ı Derya olarak da adlandırıldı.

Osmanlı tarihinin en ünlü ve başarılı denizcilerinden biri olan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa, savaş dehası ve denizcilik bilgisiyle tanındı. Onun döneminde Osmanlı Akdeniz’de en parlak günlerini yaşadı.

Türkiye'nin yeni sismik araştırma gemisine de ''Barbaros Hayreddin Paşa Gemisi'' adı verildi.

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İstanbul Boğazı’ndan geçerken bahriye geleneği olarak Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ile ‘denizcilerin şeyhi’ olarak bilinen Yahya Efendi’nin makamı da bu yüzden selamlanmaya devam eder.

Peki, 1478’de Midilli Adası’nda dünyaya gelen ve Osmanlı'nın ilk kaptanı olan Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa gerçekten de kimdir?

Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de bulunan birçok devlete karşı büyük üstünlük kurmasını sağlayan Barbaros Hayrettin Paşa, yüzyıllar sonra da tarihin en büyük denizcilerinden birisi olarak anılmaya devam ediyor.

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Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası

Osmanlı Devleti’nin ilk Kaptan-ı Deryası Barbaros Hayrettin Paşa, vefatının üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala tarihteki sayılı denizcilerden biri olarak görülüyor.

Barbaros Hayrettin Paşa, Vardar Yenicesi'nden Midilli'nin fethi sonrası buraya yerleşen sipahi Yakup Ağa'nın oğlu olarak 1478'de dünyaya geldi.

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GÜNDEM Barbaros’a selam

Adını Yavuz Sultan Selim verdi

Asıl adı "Hızır Reis" olan Barbaros Hayrettin Paşa'ya, Yavuz Sultan Selim tarafından "dinin hayırlısı" anlamına gelen "Hayrettin" adı verildi.

Ağabeyi Oruç Reis'e kızıla çalan sakalı yüzünden "Barbarossa" adını veren Avrupalılar, Oruç Reis'in vefatının ardından küçük kardeşi Hızır için de bu ismi kullandı. "Barbarossa" Türkçede "Barbaros" olarak ifade edildi.

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Barbaros Hayrettin Paşa'nın katıldığı savaşlar

Adını denizcilik tarihine yazdıran Barbaros Hayrettin Paşa'nın denizlerdeki bazı önemli zaferleri sırasıyla şöyle:

- 1519 İspanya donanmasını bozguna uğrattı.

- 1520-1525 yılları arasında Akdeniz'in Avrupa kıyılarını vurarak, büyük ganimetler elde etti.

- 1530'da Cezayir'i yeniden ele geçirdi.

- 1534'te Akdeniz'e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenledi.

- 1534'te Tunus'u ele geçirdi.

- 1536'da daha güçlü bir donanma ile İtalya kıyılarına saldırdı.

- 1536-37'de Ege Denizi'ndeki bütün Venedik adalarını fethetti.

- 1538'de Preveze Deniz Savaşı'nda Haçlı Donanması'nı yendi.

- 1543'te Fransız Donanması ile birleşerek, Kutsal Roma Germen ittifakını yenerek Nice'i aldı.

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Peki, Barbaros Hayreddin Paşa kimdir?

Ağabeyi Oruç Reis, genç yaşta deniz ticareti yaparken Rodos Şövalyelerine tutsak düştü. Yaşadığı olay yüzünden tüccar olmayı bırakıp, denizlere açılmaya karar verdi. Bir süre sonra kardeşi Hızır Reis (Barbaros)de ticareti bırakıp ona katıldı. Akdeniz kıyılarına akınlar düzenleyip, ganimetler elde ettiler. Cerbe adasını üs olarak kullanan Hızır Reis ve ağabeyi Oruç Reis’in ünü bütün Akdeniz’e yayıldı. Hızır Reis, 1520-1525 yılları arasında Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti.

OYNAT 01:20 Barbaros Hayrettin Paşa gemisinden Rumlara "Mehterli" yanıt! Kıbrıs açıklarında sismik arama faaliyetinde bulunan Barbaros Hayrettin Paşa gemisi mürettebatı, "münhasır ekonomik alan ihlali" uyarısı yapan Rum yetkililere Mehter Marşı dinleterek karşılık verdi. O anlar kameraya böyle yansıdı. BiP'te paylaş

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1525'te Cezayir'i yeniden ele geçirdi.

I. Süleyman, Alman seferi sırasında Andrea Doria'nın Mora kıyılarına saldırdı. Bu durum Osmanlıları zora soktu. Bunun üzerine Kanuni, Hızır Reis'i İstanbul'a çağırdı ve 1533'te Hızır Reis'i Osmanlı donanmasının başına (kaptan-ı derya) atadı.

Hızır ve Oruç 1516'da ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Piri Reis himayesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim'e gönderdiler.



Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okuttu. Bu, ona bağlı olduğunu bildiren bir hareketti. Yavuz Sultan Selim de Hızır Reis’i Cezayir Beylerbeyliğine atayarak koruması altına aldı. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlemsen Beyleri birleşerek Cezayir'e yürüdüler. Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp, Cezayir halkını ayaklandırdılar. Ayaklanmayı bastıran Hızır Reis, beyleri durdurdu ve 1519'da Cezayir'e gelen İspanyol donanmasını mağlup etti. Ama Cezayir halkının durumu ve Tunus Beyi ile yapılan savaşın iyi netice vermemesi üzerine gemileri ve kendine bağlı Reislerle Cezayir'i bırakıp Seyşel Adasına çekildi.

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