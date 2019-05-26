Barbaros’a selam

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, komuta kademesiyle birlikte Denizkurdu 2019 Tatbikatı’nın Seçkin Gözlemci Günü’ne katıldı. Sancak gemisi TCG Salihreis fırkateyni ile denize açılan Akar ve komutanlar, SAS timinin ‘taktik pençe harekatı’ kapsamında deniz mayınını imha edişini, daha sonra SAT’çıların paraşüt atlayışını, gemilerin denizaltı savunma harbi roketi ateşlemesini, ikmal ve malzeme transferi çalışmasını ve ardından insansız hava aracı (İHA) tarafından belirlenen hedefe helikopterden güdümlü füze atışlarını izledi. 131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin katıldığı Denizkurdu 2019’da yerli silah ve sistemlerin başarılı şekilde kullanıldığını söyleyen Bakan Akar, “Zaferlerle dolu şanlı tarihimizden ilham alan Türk Silahlı Kuvvetleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da, Suriye ve Irak’ın kuzeyinde devletimizin bekası, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için azim ve kararlılıkla mücadele etme, 462 bin kilometrekarelik mavi vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizi koruma, aynı zamanda NATO ve BM görevlerini de başarıyla yerine getirebilme imkan ve kabiliyetine sahiptir” dedi.

EN UZUN SAHİL ŞERİDİ

Hulusi Akar

Enerji kaynaklarıyla cazibe merkezi halini alan Doğu Akdeniz’in küresel mücadele alanına dönüştüğünü kaydeden Akar, son dönemde Türkiye’nin deniz yetki alanlarına ilişkin bölge içi ve bölge dışı ülkelerden hukuksuz açıklamalar yapıldığına işaret etti. Doğu Akdeniz’de en uzun sahil şeridine sahip Türkiye’nin ve KKTC’nin hak ve menfaatlerine saygı gösterilmesini beklediklerini dile getiren Akar, Barbaros Hayreddin Paşa sismik araştırma gemisi ile Fatih sondaj gemisinin çalışmalarını sürdürdüğüne vurgu yaparak şunları söyledi:

REKLAM

131 gemi, 57 uçak, 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin katıldığı Denizkurdu-2019’da SAT ve SAS komandolarının gerek imha gerekse de çıkarma harekâtları nefes kesti. Tatbikatta kullanılan milli mühimmatların başarısı da göz doldurdu.

FAALİYETLER SÜRECEK

“Bundan sonra da Türkiye, kendi deniz yetki alanları ve garantör ülke olarak KKTC’nin ruhsat verdiği yerlerde sondaj ve araştırma faaliyetlerine devam edecektir. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’nin yer almadığı, hak ve menfaatlerimizin dikkate alınmadığı, uluslararası anlaşmalardan doğan haklarımıza gerekli saygının gösterilmediği bir projenin yaşama şansı yoktur. Türkiye hiçbir ülkeye tehdit değildir, amacımız bölgemizin huzur ve istikrarına katkıda bulunmaktır. Bu çerçevede Türkiye, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’taki sorunların iyi komşuluk ilişkileri içerisinde ve uluslararası hukuk dahilinde çözümünden yana olduğunu her fırsatta dile getirmektedir.”

PROVOKASYON YAPMAYIN

“Apostolakis (Yunan Savunma Bakanı) ile vardığımız mutabakat doğrultusunda heyetlerarası görüşmeler Atina’da tamamlanmıştır. İki ülkenin de yararına olan bu görüşmeler devam edecek. Biz tüm olumlu, yapıcı yaklaşımlarımızı ısrarla sürdürürken Ege ve Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuktan doğan haklarımızı görmezden gelen girişimlerden kaçınılması, sorunların çözümüne hiçbir yararı olmayan provokatif davranış ve sorumsuz açıklamalara izin verilmemesi en samimi beklentimizdir.”

Barbaros’a selam ola

Denizkurdu-2019 Tatbikatı, seçkin gözlemci gününün ardından gemilerin ana üslerine dönmesiyle tamamlandı. Tatbikatı tamamlayarak Karadeniz’den dönen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın gözde birliklerinin İstanbul Boğazı’ndan geçişi büyük ilgi topladı. Karadeniz’den dönen donanmanın gözde platformları TCG Bandırma Korveti, TCG Mızrak, TCG Atak ve TCG Kılıç Hücumbotları dün saat 11.00’de İstanbul Boğazı’ndan geçerken, gemilerin mürettebatı donanmada yüzlerce yıldır sürdürülen gelenek doğrultusunda Beşiktaş’taki Barbaros Hayreddin Paşa Türbesi ile ‘denizcilerin şeyhi’ olarak bilinen Yahya Efendi’nin makamını selamladı. Tunus ve Cezayir fatihi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa’nın türbesi önünde denizcilerin ‘çimariva’ olarak bilinen ve selamlama için yanyana dizilişini ifade eden ritüeli yapmaları, hemen ardından şapkalarını 3 kez sallayarak icra ettikleri saygı duruşu heyecanlı anlara sahne oldu. Bu gelenek, Mavi Vatan-2019 tatbikatıyla birlikte tekrar yaşatılmaya başlanmıştı.

REKLAM