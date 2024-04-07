Bayram sofranızın başmisafiri Pratik tatlılar

Bin aydan daha hayırlı Kadir Gecesi'ni içinde barındıran Ramazan ayı inşallah memnun ayrılıyor bizden. Bu yıl Filistin’den Suriye’ye, Bosna’ya, aynı bedenin azaları olduğumuzu daha çok hissettik. Ağzımızın da gönlümüzün de tadı masumların gülen yüzüdür. Bu yıl tadımız olmadı. Bayram, bayramın en çok yakıştığı masum coğrafyalara gelsin dileriz. Mescid-i Aksa’da şen sofralar kurulsun, Yemen doysun, Suriye halkı huzur bulsun, kardeşliğimiz daim güçlü olsun. Depremde kırılan kanadımızı tamir etsin Allah, fakirin oturmadığı sofraya hoş bakmayan Rasulullah (sav) sofralarımızdan memnun olsun. Ege’nin zeytinyağlıları, Orta Anadolu’nun börekleri, Doğu Anadolu’nun kebapları aynı sofrada yetimlerin gülen yüzüyle buluşsun ki tadı yerine gelsin. Bayramlar bayram olsun.

Dolmalar, baklavalar, börek çeşitleri sofraları süsler

Ramazan Bayramı yaklaştığında Filistin’de sokaklarda fasıllar vardır. İnsanlar alışveriş yaparlar ve misafirlerini en güzel şekilde ağırlamak için Antep fıstıklı, cevizli, hurmalı kak ve mamul pişirirler. Gazze’nin insan haklarını uluslararası mahkemelerde savunan Güney Afrika’nın halkı, ramazan ayının son günlerinde yeni ayı gözler. Yeni ayı görür görmez de kutlamalara sevinçle başlarlar. Nijerya’da atlar da, binicileri de süslenir. Pakistan’da son iftar evlerden sokaklara taşınır. Endonezya’da herkes beyaz giymeye gayret eder, Afganistan’da yeni gelinler yedi gün sofra kurarlar ve tıpkı ülkemizde olduğu gibi çocuklar hediyelerle sevindirilir. Her yörenin en güzel yemekleri bayram sabahları için pişirilir. Dolmalar, baklavalar, börek çeşitleri sofraları süsler.

Sofranın başmisafiri şerbetli tatlılardır

Ramazan Bayramı, hem bolca tatlı ikram edildiğinden hem de Kur’an’ın indirildiği ayı ibadetle geçirmenin şükrünü eda etmekten “Şeker Bayramı” diye bilinir. Belki de Kurban Bayramı'nda daha çok et, Ramazan Bayramı'nda kapı kapı dolaşan çocuklara şeker dağıtılmasından da kaynaklanıyordur kim bilir. Hiçbir misafirin ikramsız gönderilmediği ülkemizde sofranın baş misafiri gerçekten de şerbetli tatlılardır. Afrika’da ve Arap ülkelerinde daha çok kadayıf çeşitleri sofraya hakim olurken, bizim sofralarımız baklavanın türlü haliyle güzelleşir. Kırk katlı has baklavalardan, neredeyse 4- 5 saatte bembeyaz pişen sıkma baklavalara, yaşı yüzyılları bulan kadim tariflerden, modern zamanların pratik uygulamalarına, ülkemiz bir baklava cennetidir. Afyon’da leblebili, Antep’te fıstıklı, Çorum’da cevizli, Karadeniz’de fındıklıdır. Bugün, kültürümüzün bir parçası olduğundan çok iyi tanıdığımız baklava tariflerine biraz ara verip, Ramazan Bayramı'nda çok yormayacak pratik, aynı zamanda hafif tarifler verelim istiyorum. Gidip sevgili Güney Afrika halkının, Ramazan'ın 15. gününde ve bayramda pişirmeyi adet edindiği binlerce yıllık tarif boeber’e, Hindistan’dan Orta Asya’ya Ramazan Bayramı'nın sütlü tatlısı saf qorma’ya bakalım. Lütfen az yiyelim, midelerimizi yormayalım. Bol sıvı tüketelim ve bütün bu nimetleri veren Rabbimize şükredelim. Yaralarımızı sardığımız, hep birlikte mutlu olduğumuz nice bayramlara ulaşmak dileğiyle mutlu pazarlar.

Saf qorma

MALZEMELER:

Yarım litre süt

100 ml krema

1 tatlı kaşığı pirinç unu

250 gram kadayıf

4 yemek kaşığı şeker

10 hurma

Bir çay bardağı kıyılmış badem

Bir çay bardağı kıyılmış kaju fıstığı

Bir çay bardağı kıyılmış yer fıstığı

3 yemek kaşığı tereyağı

Yarım çay kaşığı kakule tozu

1 çay kaşığı gül suyu

YAPILIŞI:

Kadayıfı kurutalım, bir parmak boyunda kırıklayalım. Tereyağında badem, fıstık ve kajuları kızartalım. Antep fıstıklarını ve kıyılmış hurmaları ekleyelim. Ardından kakule ve kadayıfı ekleyip altın rengi olana kadar kavuralım. Kızarttıklarımızı bir tabağa alıp, boş tencereye önce pirinç ununu koyalım. Üzerine sütü ve kremayı ekleyelim, kaynatalım. Fındıkların yarısını ilave edelim. Kadayıflı karışımı ekleyelim ve kıvam alana kadar karıştırarak pişirelim. Kaselere alıp soğutalım. Afiyet olsun.

Tufahiya (Bosna)





MALZEMELER:

4 iri elma

2 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Çeyrek limon suyu

3 yemek kaşığı ince çekilmiş ceviz içi

1 yemek kaşığı toz antep fıstığı

1 yemek kaşığı Hindistan cevizi

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir fincan süt

Bir fincan toz şeker

1 paket krem şanty

1 su bardağı soğuk süt





YAPILIŞI:

Elmaları soyalım ve ortasını oyup, kararmaması için limon suyu ile ovalım. Şeker ve suyu ocağa koyalım. Kaynayınca limon suyunu ekleyelim. Kıvam almış şerbetin içine elmaları atıp 5 dakika pişirelim. Şerbetten çıkardığımız elmaları dinlendirip soğutalım. Ayrı bir yerde tereyağını eritelim, üzerine şekeri serpip hafifçe renk aldıralım. Süt, Hindistan cevizi, ceviz içini karıştırıp tavaya ekleyelim. İyice karıştırıp ocaktan alalım. Bir kaşık yardımıyla elmaların içine dolduralım. Krem şantyi bir su bardağı soğuk sütle çırpalım. Doldurduğumuz elmaları üzerine kaşık kaşık şerbet gezdirip buzdolabında dinlendirelim. Servis etmeden önce üzerine kremşanty sıkıp antep fıstığı serpelim. Afiyet olsun.







