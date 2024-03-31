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Hayat

İftar soframızda Yemen’i hatırlayalım

Krizin gölgesinde Ramazan ayını geçiren Yemenliler, ambargo sebepli açlığa rağmen oruçlarını açıyor. Yemek yazarı Menşure Ülkü Solak tüm zorlu yaşam koşullarına rağmen Ramazan’da sevilerek tüketilen Yemen mutfağından Şuraba ile Shafoot tariflerini paylaşıyor.

Ülkü Menşure Solak
04:00 - 31/03/2024 Sunday
Güncelleme: 06:13 - 30/03/2024 Saturday
Yeni Şafak
Shafoot
Shafoot

Ramazan ayının son haftasına giriyoruz. Dünyanın dört yanında, her halkın kendine özgü gelenekleriyle huzur içinde geçen ramazan ayı, bu yıl bizim için buruk ve hüzünlü. Filistin’de katliam bir an olsun hız kesmeden sürerken, Yemen deniz yolunu tutuyor ve 8 yıldır boğuştuğu ambargo sebepli açlığa rağmen ramazanı ihya ediyor.


Kayısı hoşafı sofrada olmazsa olmazlardan

Yemen toprak evlerin, yüksek kayalıkların ve susuzluğun ülkesidir. Bir sanat eseri olan nakışlı evleri, her ramazan tekrar boyanır. Şaban ayında, ramazanı karşılamak için insanlar daha çok bir araya gelir ve ramazana bir gün kalana dek bol bol yemek yerler. Camilerin halıları her yıl ramazan başında değiştirilir, yenilenir. Ramazan ayındaysa yaşam gündüzden geceye akar ve öğle namazıyla başlayan hayat, ertesi gün sabah namazına kadar devam eder. Erkekler Efendimizin (sav) sünnetini tekrar ederek ramazan ayı boyunca gözlerine sürme çekerler. İlk gün sürme, cami bahçesinde sürülür ve cami avluları sürmecilerle doludur. İftar yaklaşırken çocuklar komşulara gönderilir ve her komşunun iftar sofrasında sembusek olduğundan, kimsenin aç kalmadığından emin olunurdu. Bizim de eskiden aşina olduğumuz iftar topu geleneği Yemen’de de sürer. Birçok Müslüman ülkede olduğu gibi Yemen’de de oruçlar hurma ile açılıyor. Sofranın eksik olmayanlarından biri kayısı hoşafı. Bu yazıda tarifini vereceğim al shafoot da, özellikle ramazanda sevilerek tüketilen bir yemek. Sahurda ise daha çok domates ve soğanla pişirilmiş fasulye, ballı pankek tarzı yiyecekler, tereyağlı ekmekler tüketiliyor. Adıyla ünlü kahve de yemeklerin sonunda mutlaka içiliyordu. Bir gün Yemen’in de eski günlerdeki ramazan sevincine kavuşmasını, bereket bulmasını dilerim. Hep birlikte nice güzel ramazanlar yaşamak, bu yılki ramazan için duamız oldu. Allah kabul buyursun. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.


Gazze’de durum anlatılandan daha kötü

Gazze Ticaret Sanayi ve Tarım Odası Başkanı Ayed Awni Abu-Ramadan, Gazze’de son yaşananları Yeni Şafak Pazar’a anlattı. Gazze’de şu an hiçbir yerin güvenli olmadığını ifade eden Ramadan şu bilgileri veriyor: “Temiz su neredeyse hiç yok, yaşam koşulları insani değil. Çoğunluk çadırlarda yaşıyor, bir şekilde evde kalabilen kişiler ise bir evde 50-60 kişi birlikte yaşıyorlar. Yemek bulmak mümkün değil, insanların yemek alacak parası da yok.” “Burada yaşadıklarımızın sadece bir kısmı basına yansıyor” diyen Ramadan, “Bugün itibarıyla kadın, erkek, yaşlı, çocuk ayrılmadan öldürülmüş otuz binden fazla şehidimiz, yüz binin üzerinde yaralımız var. Evlerin yarıdan fazlası yıkıldı, altyapımız yok edildi. Çocuklarımız travmatize oldu ve hiçbir sağlık hizmetine erişimimiz yok” diyor.

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