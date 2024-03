Gazze’de durum anlatılandan daha kötü

Kendimi bildim bilelim topraklarımızda işgalci İsrail vardı. Ben çocukken de, eğitimimi tamamlayıp ülkeme döndüğümde de işgal vardı. Daha sonra Oslo anlaşmaları yapıldı, o dönemde, her şey hâlâ İsrailliler tarafından kontrol ediliyor olsa da biraz nefes alabildik, umut belirdi, hayat öncesine göre az da olsa kolaylaştı. Ancak 2001 yılında İsrail Gazze’yi tekrar kuşatma altına alıp işgal etti ve kısıtlamalar giderek artmaya başladı. Örneğin elektrik; İsrail elektrik tesislerini bombaladı, günde en iyi ihtimalle en fazla sekiz saat elektriğimiz oluyordu. Bu her şeyi etkiledi. Çok az suyumuz vardı, temel ihtiyaçlarımızı karşılamak konusunda her gün zorlanıyorduk. Atık su tesisi elektrik olmadığından çalışmıyor ve kanalizasyon doğrudan denize akıyordu. Deniz kıyısında olmamıza rağmen kirlilikten ötürü denize giremiyorduk.

Elbetteki her tür öldürme veya rehin alma eylemine karşıyız. Bununla birlikte Gazze’de İsrail ordusu bizi yıllardır öldürüyor ve mümkün olan tüm yönlerden yaşamımızı kısıtlıyor. Gazze’de iki milyon kişi, tabiri caizse rehine gibi. Son 20 yılda İsrail ordusu, bir yandan kuşatmayı sürdürürken, bir yandan da Gazze’de çok sayıda bombalama yaptı, saldırılarda bulundu, çiftlikleri yağmaladı, tarlalardaki ürünler söküldü, okullar, hastaneler, fabrikalar, altyapı, yollar yerle bir edildi. Her iki yılda bir şu anki soykırım benzeri büyük bir saldırı yaşıyoruz ve her hafta, her ay mutlaka bir bombalama, bir saldırı oluyor. 2000 yılından bu yana zaten sürekli savaşta gibiyiz. İsrail yetkilileri bizim için ne düşündüklerini nihayet söylediler, bizim insansı hayvanlar olduğumuzu ve Gazze’yi yaşanamaz bir yer haline getirene kadar, elektriğimizi, suyumuzu, hareket kabiliyetimizi keseceklerini söylediler. Bunu yıllardır yapsalar da bu kadar direkt ifade etmiyorlardı, artık ediyorlar.