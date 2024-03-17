Hattın 367 yıllık yolculuğunu izlemek

Bu yıl da Ramazan geleneğini bozmayarak “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri” ismiyle yepyeni bir sergiye imza atan Yıldız Holding, aynı zamanda çok beğenilen “Konuşan Yazılar” sergisi de Ankara’ya taşıyor.





Son iki asrın en önemli eserlerinden

Her yıl Ramazan ayında Türk-İslâm sanatlarının en güzel örneklerini Çamlıca kampüsündeki sergi salonunda sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl Ramazan ayını “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri” sergisiyle karşılıyor. Sergide, Hattat-müellif Mahmud Bedreddin Yazır’ın geleneksel sanatlar alanında son iki asrın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen “Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli” isimli kitabının yeni baskısında görselleri neşredilen, çeşitli koleksiyonlara ait hüsn-i hat, tezhip ve yazılı ebru levhaları ile birlikte sanat eserlerinin hazırlanmasında kullanılan üretim malzemelerinin de orijinalleri sergileniyor. Serginin küratörlüğünü ise gazeteci-yazar ve koleksiyoner İbrahim Ethem Gören üstleniyor. Sergiyle ilgili bir takdim yazısı kaleme alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üçüncü basımı gerçekleştirilen başucu niteliğindeki ‘Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli’ isimli kitabın muhteviyatıyla yakın dönem hat sanatının en önemli kaynaklarından birini oluşturduğunu ifade ediyor. Ülker, “Ramazan ayının manevi iklimini yansıtmak amacıyla düzenlediğimiz sergimiz, bu önemli kitapta yer alan 17 ilâ20’inci yüzyılın en mühim yazı simalarının, her biri diğerinden kıymetli yazılarıyla yani kalem güzelleriyle taçlanıyor” diyor ve “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri’nde Türk hat sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine; Hattat Hasan Üsküdârî’den Hattat Hamit Aytaç’a kadar dört asırda 367 yıllık yazı yolculuğunu izlemenin mümkün olduğunu müjdeliyor. Yıldız Holding Sergi Salonu’nda 5 Nisan tarihine kadar haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sergi için 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alarak, sergiyi ücretsiz şekilde gezebilirsiniz.





Bursa, Konya ve Edirne’de yoğun ilgi görmüştü

Yıldız Holding’in Çamlıca’daki sergi salonunda bugüne kadar binlerce kişi tarafından ziyaret edilen “Konuşan Yazılar” sergisi daha önce sergilendiği Bursa, Konya ve Edirne’den sonra bu kez Ankara’da ziyarete açılıyor. Yıldız Holding’in İslâm Eserleri koleksiyonunda yer alan hat eserlerinden oluşan sergi, geleneksel İslam sanatının en güzel örneklerini bir araya getiriyor. Sergide, Hâfız Osman (ö. 1698), Mahmud Celâleddin Efendi (ö. 1829), Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi (ö. 1849), Kazasker Mustafa İzzet Efendi (ö.1876), Mehmed Şefik Bey (ö. 1880), Hasan Rızâ Efendi (ö. 1920) ve Hâmid Aytaç (ö. 1982) gibi pek çok kıymetli hattatın eserleri yer alıyor. Daha önce ülkemizin farklı illerinde sergilenen Konuşan Yazılar sergisinin şimdi de Ankaralılarla buluşacağı için gururlu mutlu ve gururlu oldğunu ifade eden Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, “Yıldız Holding olarak yürüttüğümüz kültür ve sanat faaliyetleriyle topluma fayda sağlamaya özen gösteriyoruz. Daha önce sergilediğimiz illerde yoğun ilgi gören ve hatsanatının öncü isimlerinin birbirinden değerli eserlerinden oluşan Konuşan Yazılar sergisini, Ramazan ayında başkentimizde sanatseverlerle bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz” diyor ve tüm Ankaralıları bu kıymetli seçkiyi görmeye davet ediyor. Sergi, 15 Nisan tarihine kadar haftanın her günü 09.00-17.00 saatlerinde Ankara Sanayi Odası Sergi Salonu’nda ücretsiz olarak ziyaret edilebilir.



