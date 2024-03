Hattın 367 yıllık yolculuğunu izlemek

Her yıl Ramazan ayında Türk-İslâm sanatlarının en güzel örneklerini Çamlıca kampüsündeki sergi salonunda sanatseverlerle buluşturan Yıldız Holding, bu yıl Ramazan ayını “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri” sergisiyle karşılıyor. Sergide, Hattat-müellif Mahmud Bedreddin Yazır’ın geleneksel sanatlar alanında son iki asrın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen “Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli” isimli kitabının yeni baskısında görselleri neşredilen, çeşitli koleksiyonlara ait hüsn-i hat, tezhip ve yazılı ebru levhaları ile birlikte sanat eserlerinin hazırlanmasında kullanılan üretim malzemelerinin de orijinalleri sergileniyor. Serginin küratörlüğünü ise gazeteci-yazar ve koleksiyoner İbrahim Ethem Gören üstleniyor. Sergiyle ilgili bir takdim yazısı kaleme alan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından üçüncü basımı gerçekleştirilen başucu niteliğindeki ‘Medeniyet Âleminde Yazı ve İslâm Medeniyetinde Kalem Güzeli’ isimli kitabın muhteviyatıyla yakın dönem hat sanatının en önemli kaynaklarından birini oluşturduğunu ifade ediyor. Ülker, “Ramazan ayının manevi iklimini yansıtmak amacıyla düzenlediğimiz sergimiz, bu önemli kitapta yer alan 17 ilâ20’inci yüzyılın en mühim yazı simalarının, her biri diğerinden kıymetli yazılarıyla yani kalem güzelleriyle taçlanıyor” diyor ve “Medeniyetimizin Kalem Güzelleri’nde Türk hat sanatının Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine; Hattat Hasan Üsküdârî’den Hattat Hamit Aytaç’a kadar dört asırda 367 yıllık yazı yolculuğunu izlemenin mümkün olduğunu müjdeliyor. Yıldız Holding Sergi Salonu’nda 5 Nisan tarihine kadar haftanın her günü 09:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebileceğiniz sergi için 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alarak, sergiyi ücretsiz şekilde gezebilirsiniz.