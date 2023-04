Bayrama hazırlık

Depremzede öğrencilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak için Moğolistan’dan Adıyaman’a getirilen 40 otağ Ali Dağı Mesire Alanı’na kuruldu. Daha önce yine Moğolistan’dan getirilen 40 otağ, Malatya’ya kurulmuştu. Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, bölgedeki okullar yıkıldığı için gençlerin Beşpınar Kültür Alanı’ndaki kampta lise ve üniversiteye hazırlık eğitimi aldığını söyledi. We Are One Team Derneği Başkanı Gantulga Dorjdugar ise, 8-10 kişinin aynı anda kalabildiği çadırların eksi 30 derece ile artı 30 derece arasındaki hava koşullarında kullanılabildiğini ifade etti.