Bayrama hazırlık

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala, depremin vurduğu 11 ilde yüz güldüren çalışmalar hız kazandı. Vatandaşların bayram sabahını konteyner kentlerde karşılaması için kurum ve kuruluşlar el birliğiyle çalışıyor. Nurdağı’ndaki depremzedeler bayrama kadar evlerine kavuşurken, Onikişubat’ta ise 520 aile bayramı Baykar’ın inşa ettiği yeni konteyner kentte karşılayacak. Pazarcık ilçesinde ise 600 depremzede ısı yalıtımlı çadırlarda barınma imkanına kavuşacak. Ramazan Bayramı’nın ardından da depremzede vatandaşların yeni çadırlara yerleştirilmesi planlanıyor.

BAYRAM’DA EVDEYİZ

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde sürdürülen 20 konutlu proje Ramazan Bayramı’na kadar hak sahiplerine teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akın Bingöl, Belpınar Mahallesi’nde 3+1 olacak şekilde inşa edilen 20 konutun Ramazan Bayramı'na kadar hak sahiplerine teslim edileceğini açıkladı.

ÇİFTE BAYRAM YAŞAYACAĞIZ

Depremle birlikte evi ve ahırı yıkılan Mahalle sakini Tuncay Taşdemir, “Önce çadırlarımız sonra konteynerlerimiz geldi, arkasında temeller atıldı. Şimdi de görüldüğü gibi evlerimiz yapıldı. Bayrama yetişeceğini öğrendik. Bu bayram, çifte bayram yaşayacağız'' dedi. Mahalle Muhtarı Abdullah Taşdemir ise, “Çifte bayram yaşayacağız. Köyde birçok evimiz hasar görmüştü. Evler çok güzel” diye konuştu.

520 KONTEYNER TESLİM

Baykar tarafından Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Hanefi Mahçiçek Stadyumu alanına yerleştirilen 520 konteynere aileler yerleşmeye başladı. Oyun parkı, çamaşırhane, kütüphane, kreş, çocuk ve kadın atölyelerinin yer aldığı konteyner kentte sosyal market, sağlık ocağı, mescit ve psikososyal destek birimi yer alıyor.

448 KONTEYNERDE 1445 KİŞİ YAŞIYOR

Hatay’ın Antakya ilçesinde hayata geçirilen Konya Konteyner Kent 448 konteynerle hizmet veriyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bin 445 kişinin bir arada yaşamaya başladığını anlattı.

YENİ YAŞAM ALANI KURULUYOR

Pazarcık’ta ise afetzedeler için Tunceli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler yeni yaşam alanları kuruyor. Atatürk Parkı’nda kurulan çadır kentte 600 depremzede ısı yalıtımlı çadırlarda barınma imkanına kavuşacak.

Öğrenciler için 40 otağ

Depremzede öğrencilere yönelik faaliyetlerde kullanılmak için Moğolistan’dan Adıyaman’a getirilen 40 otağ Ali Dağı Mesire Alanı’na kuruldu. Daha önce yine Moğolistan’dan getirilen 40 otağ, Malatya’ya kurulmuştu. Vizyoner Kadınlar Derneği Başkanı Gülçin Mete, bölgedeki okullar yıkıldığı için gençlerin Beşpınar Kültür Alanı’ndaki kampta lise ve üniversiteye hazırlık eğitimi aldığını söyledi. We Are One Team Derneği Başkanı Gantulga Dorjdugar ise, 8-10 kişinin aynı anda kalabildiği çadırların eksi 30 derece ile artı 30 derece arasındaki hava koşullarında kullanılabildiğini ifade etti.

ESNAFA BAYRAM MÜJDESİ

Ramazan Bayramı öncesi depremzede esnafın da yüzü güldü. Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Hatay’da, 374 prefabrik iş yeri, Ramazan Bayramı öncesinde hak sahibi esnafa teslim edildi. Tamamı bitirildiğinde 3 bin 677 prefabrik iş yerinin olacak çarşı, esnafın yeniden ticari hayatta yer almasını sağlayacak. Antakya ve Defne ilçelerinde iş yeri yıkılan, ağır ve orta hasar alan esnaf için oluşturulan prefabrik çarşıda ise çalışmalar sürüyor.

DÜKKANI AÇMAK İYİ GELDİ

İş yerini teslim alan tesisatçı Ömer Bulgurcu, dükkanını açmanın kendisine iyi geldiğini söylerken, Tuhafiyeci Yusuf Çiçekli de "Dükkanımızın olması iyi oldu. Vesile olanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.







