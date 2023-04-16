Depremzedelerin trende buruk Ramazan'ı

Depremlerin ardından evlerinin hasar görmesi üzerine çok sayıda aile çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürürken, bazı aileler de kendileri için tahsis edilen yataklı trenlerde kalıyor. Depremin ilk günleri yoğunluğun olması nedeniyle yaklaşık 1 ay koltuklu trende kalan, daha sonra gönderilen yataklı trene geçen aileler, yaşamlarını burada sürdürüyor. İskenderun Tren Garı'ndaki trenlerde günlük yemek ihtiyaçlarının karşılandığı yaklaşık 50 aile, sahuru ise yattıkları kompartımanda yapıyor.

İmsak vaktinden önce kalkıp 3 metrekarelik alanda yatakları kapatan aileler, küçük bir masada hazırladıkları kahvaltılıkları yedikten sonra niyet edip oruç tutuyor. Trende kalan depremzedelerden Celalettin Alkan, depremin ikinci gününden sonra trende kalmaya başladıklarını söyledi. Demiryollarından emekli olduğunu anlatan Alkan, "Ramazanı da burada geçiriyoruz. Devlet bize yardım ediyor. Buraya yemek de gönderiyor, ilgileniyor. Soğuk havada şu sıcak odada kalmamız yetiyor. O soğuklarda biz buraya geldik. Bize ufak ufak sobalar da dağıttılar. Sahurumuza da kalkıyor, orucumuzu tutuyoruz." diye konuştu.