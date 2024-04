Bayramda çocukları sevindirelim

Bayram denilince çocukluğum gelir aklıma. Arefe geceleri; babam bayramlık almak için annemi, ablamı, abimi ve beni evimizin yakınlarındaki mağazalara götürürdü. Tek tek babama mağazaları gezdirtip, yorulana kadar her kıyafeti denerdim ben de. Herkes bayramda giyeceği kıyafeti ve ayakkabıyı seçtikten sonra eve dönüş yolunda ise mızmızlanıp “hasta olacaksın” sözünü dinlemeyip babama dondurma aldırtıp o gecenin tadını çıkarırdım. Eve vardığımızda ise odama koşar yeni aldığım kıyafetlerimi ve ayakkabımı yatağımın başucuma koyar, uyanıklıkla uyku arası ertesi günü beklerdim. Bayram sabahı geldiğinde ise kıyafetlerimi giyer, anneme saçlarımı taratıp örgü yapmasını isterdim. Koluma da çantamı takar babamın köydeki akrabalarımızla olan telefon aramalarının bitmesini beklerdim. Ses kesilince hemen odaya koşar, ablam ve abim uyanmadan önce annemle babamın elini ilk öpen olmaya çalışırdım. Ablam ve abim de uyanıp bayramlaştıktan sonra ailecek kahvaltı ederdik ve kahvaltı sırasında telefonlar hiç susmazdı. Ben kahvaltımı ettikten sonra kendimi sokaklara atar, ilk olarak arkadaşım Zehra’ların evinin zilini çalar, ailesiyle bayramlaşırdım. Sonra Zehra ile birlikte, “Bayramınız kutlu olsun” diyerek kapı kapı dolaşıp şeker ve bayram harçlıkları toplar, o paralarla lunaparka gidip çarpışan arabalara biner, geceleri sokağa çıkma izni alıp sokak lambalarının altında saklambaç ve seksek oynardık. Bayramlar benim ruhuma böyle işlemişti. Şimdi ise bir ramazan ayını daha geride bırakıyoruz. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kalan şu zamanlarda, bayram heyecanı duygusunu tekrar hissetmeye başlıyoruz. Ayrıca her bayram dönemlerinde hissettiğimiz, eski bayramlara özlem duygusu da bizi etkisi altına alıyor. Geçen zaman ve değişen koşullara bağlı bazı bayram alışkanlıklarında eskiye göre farklılıklar oluşsa da bayram mutluluğu her zaman hayatımızda yerini koruyor. Biz de Yeni Şafak Pazar olarak; evlerin yanı sıra iş yerlerinde de bayram hazırlıklarının sürdüğü Hacı Abdullah Lokantası’na gittik. Lokantanın 3. kuşak kurucusu Abdullah Korun ile eski bayramları ve bayram telaşını konuştuk.