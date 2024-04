Berlin Duvarı yıkıldıktan sonra yabancı düşmanlığı başladı

Ben anti-İslamizm ile İslamofobi arasında bir ayrım yapıyorum. Bu iki kavram ard arda kullanılınca bazen insanlar her ikisiyle de aynı şeyi anlattığımızı düşünüyorlar. Oysa tam da İslam düşmanlığını anlamak için bu kavramları ayırmamız gerekiyor. Batı’da İran Devrimi’nden bu yana İslami hareketleri “fundamentalist” olarak niteleyen ve bunları tehlikeli gösteren anti-İslamist bir çevre var. Bu çevre siyaset, kültür ve medya üzerinde etkili olan seçkinlerden oluşuyor. İlk önce bu kesim ideolojik anlamda bir İslam karşıtlığı yapmaya başladılar. Batıda “İslam fundamentalizmi” üzerine yazılmış yüzlerce kitap ve makale bulabilirsiniz. Bu çevrenin temel iddiası şudur: İslam ve Batı kültürü birbirine zıttır ve uzlaşmaz. Avrupa’daki Müslümanlar da ne kadar çaba sarf ederse etsinler entegre olamazlar. Sorun Müslüman göçmenlerde değil, İslam’dan kaynaklanmaktadır. Wilders gibi bazı kişiler İslam’ı gayrimeşru göstermek ve dini özgürlüklerden mahrum etmek için bir “ideoloji” olarak nitelemektedir. Benim tezim şu: Avrupa’da daha sosyolojik bir olgu olan ve özellikle de 11 Eylül’den sonra gelişme gösteren İslamofobi, anti-islamizmin bir ürünüdür. Eğer anti-İslamizm olmasaydı, Avrupa’da sadece göç ve göçmenlere karşı bir tepki olarak “yabancı düşmanlığı” olacaktı. Oysa Soğuk Savaşı’n ardından giderek artan bir tempoda anti-İslami çevreler yabancı düşmanlığını İslamofobiye dönüştürmeyi başardılar. İslam düşmanlığının arkasında Avrupa’da uzun bir tarih var. Müslümanların Avrupa’ya geçişi ve buradan geri püskürtülmesi, Osmanlı dönemindeki bozgunlar ve geri yaşanan göçler, Avrupa’da İslam hakkında anlatılan olumsuz önyargı ve hikayeler, bunların kültüre ve eğitime yansımaları vs. Ama bu tarihsel arkaplan her şeyi açıklamıyor. Bugünkü İslam karşıtlığı için sadece dolaylı bir beslenme kaynağı oluşturuyor. Asıl İslam karşıtlığı, küreselleşme ve göç hareketleriyle başlıyor ve anti-İslami güçlerin manipülasyonlarıyla gelişiyor. Bu arada şunu da belirtelim: Avrupa’ya göç hareketleriyle gidenler eğitimsiz ya da vasıfsız kişiler, İslamı temsil noktasında zaafları var. Ayrıca selefi imamlar ve grupların, neticede İslam aleyhine yol açan eylemleri ve açıklamaları var. İmamlar bir dönem faydalı oldular ama şu an Türkiye ve Ortadoğu’dan gönderilen imamların yararından çok zararı var. Toplumun önünde değil arkasında kalıyorlar, dil öğrenmiyorlar, kısa vadeli gidip dönüyorlar. Bunların oradaki toplumu çekip çevirme ve yönlendirme güçleri yok. Özellikle Arap dünyasından gelen imamlar, Ortadoğu’nun sorunlarını Avrupa’ya taşıyorlar.