Yunanistan’da Kanuni’den kalma Aslan Kulesi

Her şehrin, mutlaka, bir sembolü vardır. New York’un Özgürlük Heykeli, Londra’nın Tower Bridge, Paris’in Eyfel Kulesi, İstanbul’un Ayasofya Camii. Selanik şehrinin sembolü ise H. Vassif et Nafiz editörlüğünde basılan bu kartpostalda yer alan ve Osmanlı’nın Aslan Kulesi (Burc-i Esed) ismini verdiği bu yapıdır.