Hayat Beyaz cennete ziyaretçi akını İlk kez 2 sırada
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'Beyaz cennet'e ziyaretçi akını: İlk kez 2. sırada

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Pamukkale Hierapolis Örenyeri, geçen yıl turistlerin ziyaret ettiği ücretli örenyerleri arasında Topkapı Müzesi'ni de geçerek, Ayasofya'dan sonra 2'nci sıraya yerleşti.

Haber Merkezi DHA
Turizmciler, gelecek yıl ziyaretçi sayısını 3.5 milyona çıkarmayı hedefliyor.
Turizmciler, gelecek yıl ziyaretçi sayısını 3.5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Termal sularıyla 2 bin 500 yıldır insanlara şifa dağıtan, içinde tarihi eserlerin bulunduğu Kleopatra Antik Havuzu, antik tiyatro, cehennem kapısı Hz. İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Phlippus'un mezarının da bulunduğu diğer tarihi ve kültür zenginleriyle öne çıkan Pamukkale Hierapolis Örenyeri, dünyanın her yerinden ziyaretçilerin ilgi odağı oluyor.

DHA

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Turizmin parlayan yıldızı

Topkapı Müzesi'ni geçti

Pamukkale Hierapolis Örenyeri, 2019 yılında Türkiye'de turistlerin en çok ziyaret ettiği ücretli müze ve örenyerleri arasında Topkapı Müzesi'ni geçerek, tarihinde ilk kez 2'nci sıraya yerleşti. Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, turizmciler olarak hedeflerinin Pamukkale'nin en çok ziyaret edilen yer olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

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Yaklaşık 3 milyon ziyaretçi geldi

Pamukkale Hierapolis Örenyeri'nin UNESCO listesinde hem doğal, hem de kültürel alanda 2 farklı sınıfta yer aldığını belirten Şen, "2018 yılında Pamukkale'yi 2 milyon 189 bin 529 kişi ziyaret etti. 2019 yılında ise bu rakam 2 milyon 557 bin 868 ziyaretçiye ulaştı. Yaklaşık yüzde 17 civarında artış yakaladık. 2019 yılında ücretli müze ve örenyerleri arasında 1'nci sırada Ayasofya Müzesi'ni 3 milyon 727 bin 361 kişi ziyaret ederken, 2'nci sıraya yerleşen Pamukkale'yi ise 2 milyon 557 bin 868 kişi ziyaret etti. 3'ncü sıraya yerleşen Topkapı Müzesi ise 2 milyon 364 bin 946 kişi ziyaret etti" dedi.

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HEDEF 3.5 MİLYON TURİST

Pamukkale'nin 2'nci sıraya yerleşmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Şen, "Gelecek yıllarda bu sayının üzerine çıkarak 3 milyon 500 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın müze ve örenyerlerinde 1 gün ücretsiz çalışma yapması, bu rakamları artıracaktır" ifadelerini kullandı.

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