Turizmin parlayan yıldızı

Türkiye’nin doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Karadeniz Bölgesi özellikle son yıllarda Arap ve Ortadoğulu turistlerin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı adından sıkça söz ettiriyor. Yatırımların hızlandığı coğrafyaya bir destek de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık; doğası, yöresel zenginlikleri, tarihi ve kültürel varlıklarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen Doğu Karadeniz için harekete geçti.

20 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİLDİ

Toplam 20 milyon liralık bir destek paketi hazırlayan bakanlık, 3 mali program kapsamında 750 bin liraya kadar destek verecek. Desteklerden, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’daki kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, STK’lar ve yerel yönetimler faydalanabilecek. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nden (KAYS) yapılacak başvurular için son tarih, 27 Mart 2020. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), yeni dönem mali destek programları için başvuruları almaya başladı.

500 BİN LİRAYA KADAR DESTEK VERİLECEK

Firuz Bağlıkaya

Bu çerçevede, 10 milyon TL bütçeli Sürdürülebilir Turizm ve Destinasyon Yönetimi Mali Destek Programı ile 50 bin liradan, 500 bin liraya kadar destek verilecek. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Bağlıkaya, destek paketini bölge turizminin gelişmesi için önemli bir teşvik olarak değerlendirdi. Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’nun başta Orta Doğu ve Arap ülkeleri olmak üzere yabancı turistlerin ilgi odağı konumunda olduğunu kaydeden Bağlıkaya, şöyle devam etti: “DOKA’nın sürdürülebilir turizm destekleriyle Doğu Karadeniz’e gelen yaklaşık 1 milyonu yabancı olmak üzere yaklaşık 3 milyon turist sayısı daha da yukarıya çıkacaktır.”

ENVANTER VE ÇALIŞMA PLANI BELİRLENMELİ

Ali Bayramoğlu

Konuyu değerlendiren Babillon Hotel Genel Müdürü Ali Bayramoğlu, bakanlık nezdinde böyle bir para verilecekse bunun dağıtılmasından yana olmadıklarına vurgu yaparak, paranın israf olacağını savundu. Ali Bayramoğlu, böyle bir bütçe ayrılması halinde turizmin ihtiyaçlarını belirlemeye yönelik olması gerektiğini kaydetti. Ali Bayramoğlu, "İlk başta turizm envanteri ve çalışma planını belirlemeye yönelik harcama yapılmasının bölge turizmine daha fazla katkı sağlayacağına inanıyorum" önerisinde bulundu.

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İŞARETTEN SONRA FAYDA DAHA DA ARTIYOR

Volkan Kantarcı

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsilcisi Volkan Kantarcı ise, bölgenin coğrafi işaret alabilecek çok sayıda ürünleri bulunduğuna işaret ederek, “Bir ürün coğrafi işaret aldıktan sonra tanıtılması ve o bölgeye katkısı çok daha fazla oluyor. Paketin bölge için oldukça faydalı olacağını düşünüyorum” dedi. 2020 yılında yabancı turist sayısı ve gelirlerde minimum yüzde 20’lik bir artış beklediklerini anlatan Kantarcı, bu yılsonu için 4 milyon turist hedeflediklerini söyledi.

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Muhtarlar da kapsamda

Coğrafi İşaretli Ürünler Mali Destek Programı’nın bütçesi 5 milyon TL olarak belirlendi. Bu programdan faydalanmak isteyenlerin projelerine 20 bin TL’den 400 bin TL’ye kadar destek sağlanacak. Programlara ayrıca; il özel idaresi, belediyeler ve bağlı kuruluşlar ile köy muhtarlıkları, köylere hizmet götürme birlikleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ile birlikler de başvurabilecek.

Kimler başvurabilecek?

3 mali destek programı için hazırlanacak projelere, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Artvin, Giresun ve Ordu’daki valilikler, bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve enstitülerin yanı sıra kaymakamlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri, üniversiteler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve kooperatifler başvurabilecek.