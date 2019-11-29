Turizmde sevindiren gelişme: Gelen turist sayısı yüzde 14 arttı

Kültür ve Turizm Bakanlığının Ocak-Ekim 2019 dönemi sınır giriş ve çıkış istatistiklerine göre, Türkiye yılın ilk 10 ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre
yüzde 14,47 artışla 40 milyon 719 bin 786 yabancı ziyaretçi ağırladı. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında; yüzde 16,94 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 11,88 artış ile Almanya ikinci, yüzde 13,16 artış ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere'yi Bulgaristan ve İran izledi.
Türkiye'yi geçtiğimiz ekim ayında ziyaret eden yabancı sayısı ise yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,28 arttı ve 4 milyon 291 bin 574 ziyaretçi rakamına ulaşıldı.
Ekim 2019 döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında da yüzde 31,06 artışla Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8,57 artışla Almanya ikinci ve yüzde 1,39 artışla Bulgaristan üçüncü sırada yer aldı. Bulgaristan'ı İngiltere ile İran takip etti.
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Yılın ilk 9 ayında kente gelen Alman sayısı da yüzde 5 arttı. 858 bin Alman kente gelirken, Almanları 687 bin ile İranlılar, 545 bin ile Iraklılar ve 512 bin ile Ruslar takip etti.
Kente gelen Çinli turist sayısının yüzde 11 artış ile 300 bine ve Kuveytli turist sayısının da yüzde 30.7 artışla 279 bine yükselmesi dikkat çekti.
ESNAFIN DA YÜZÜ GÜLDÜ <br> <br> Özellikle Avrupalı turistlerdeki artış, havayolu şirketleri, konaklama sektörü ile bölge esnafının da yüzünü güldürdü. Otellerde doluluk oranları da arttı.
İstanbul’da ocak-eylül 2019 döneminde geçen yılın aynı dönemine göre doluluk oranı yüzde 4 artışla yüzde 74.5’e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 10.8 artışla 91.1 Euro’ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 15.4 artışla 67.9 Euro’ya yükseldi.
EN ÇOK İSTANBUL HAVALİMANI'NDAN GELİŞLER YAŞANDI <br> <br> İstanbul'a geçen yılın ocak-eylül aylarına göre havayolu ile gelişler yüzde 12.2, denizyolu ile gelişler ise yüzde 10.4 arttı.
Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24’ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 54’ü İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 22’si Atatürk Havalimanını kullandı.
Yabancıların 2 milyon 509 bin 106'sı Atatürk Havalimanı'ndan, 2 milyon 764 bin 755'i Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan, 6 milyon 38 bin 923'ü İstanbul Havalimanı'ndan yurda giriş yaptı.
ARAP ÜLKELERİNDEN GELİŞLER DE ARTTI <br> <br> Arap ülkelerinden İstanbul'a gelişlerde de yüzde 12 artış gerçekleşti. Kente gelen 11 milyon 342 bin 822 yabancı içinde Arap turist sayısı ise yüzde 25.8 oldu.Toplam 2 milyon 927 bin Arap turist kenti ziyaret etti. En çok gelişler 545 bin ile Irak'tan oldu.
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması da belli oldu;en çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda en çok gelen turist sıralaması belli oldu: En çok Almanlar geldi
İstanbul'a 9 ayda gelen yabancı turist sıralaması belli oldu. 2019 yılı ocak-eylül aylarında İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artış ile 11 milyon 342 bin 822'ye yükseldi. İstanbul'a en çok Alman vatandaşları geldi.
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Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi'nde bulunan, 5 yıldızlı Avantgarde Hotel&Resort, 2015 yılında kapatıldı. İşletmeciye kiralanan otel, bir süre çalıştırıldıktan sonra işletmeci firma tarafından kiraya verildi.
Kiraya veren firma yetkilileri ile kiracı arasında, 2 yıl sonra otel arsasının 2 parsele ayrılması nedeniyle tartışma çıktı. Kiraya veren firmanın yetkilileri, avukat aracılığıyla 1 Haziran'da gelerek, 1718 parselde bulunan otel ile 1720 parseldeki sahil kısmını tel örgülerle kapatmaya başladı.
Sezon başında rezervasyon yaptırarak, tatil için otele gelen müşteriler, denize sıfır yerde tatil yapmayı umarken, tel örgülerle karşılaştı. Otelden denize geçişin tamamen kapanması nedeniyle sahile giderken, zorluk yaşayan turistler, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydederek, sosyal medya hesaplarından paylaştı.
'ARTIK BU OTELE KİM GELECEK?': Çocuğuyla tatil için gelen ve tel örgüyle otelin ikiye ayrılmasını anbean takip eden Rus Anna Zaburskaya, Türkiye'ye daha önce 15 kere geldiğini ve 3'üncü kez bu otelde konakladığını söyledi.
Zaburskaya, Yaşanan bu olaydan dolayı şok olduk. İlk geldiğimizde her şey çok güzeldi; ama ikinci gün akşam denize doğru gitmek istediğimizde ise karşımızda bunu bulduk. Biz zaten iyi fiyatlar ile ödeme yaptık ve neden bunlar turistler buradayken yapılıyor? Belki de kışın yapsalardı daha iyi olurdu. İnsanlar tatilleri için para biriktiriyor, sezonda sevdiğimiz Türkiye'ye gelmek için. Benim ilk gelişim değil bu otele. Daha önce bu otelin nasıl olduğunu da biliyorum. Şu anda çok kötü. Anlayamıyorum, neden yüksek turizm sezonunda böyle bir olay yapılıyor ve artık bu otele kim gelecek? dedi.
'DENİZE GİTMEMİZİN ÖNÜNÜ KESMESİNLER': Otelde 2 çocuğu ve eşiyle kalan Rus Vasili Vasiliev, Türkiye'ye tatil için 12 kez geldiğini ve bu oteli ilk defa tercih ettiklerini belirterek, İnsanlar buraya tatillerini yapabilmek ve denize girebilmek için geliyor. Herkes ailesiyle ve çocuklarıyla burada. Herkes denize girmek için buraya geldi. Denize gitmemizin önünü kesmeyin rica ediyorum diye konuştu.
'TURİSTLER OLAYI SABAHTAN AKŞAMA GÖZLEMLEDİ': Oteli işleten firmanın avukatı Mehmet Bozokluoğlu ise sözleşmeye göre, otelin kiracısı konumunda olduklarını söyledi. Marttaki tartışmalar sonrası kira sözleşmesi olmasına rağmen karşı tarafın hukuka aykırı olarak otele girmeye çalıştığını öne süren Mehmet Bozokluoğlu, şunları söyledi: Ellerinde hukuki dayanak ya da idari karar olmaksızın, valiliğin sözlü talimatı olduğunu söyleyerek, otelin içine girmeye ve oteli 2 parsel arasında ayırmak için tel çekme işleminin yapılacağını söylediler...
1- 2 Haziran'da bu olay devam etti ve bugün de karşı taraf yani bize kiraya veren şirket yetkilileri tarafından zorla otele girilmeye çalışıldı. Arka taraftaki otelin giriş kapısı kırılarak, jandarma eşliğinde otele giriş yapıldı. Şu anda gördüğünüz çitleri hukuka aykırı yollardan ellerinde herhangi bir dayanak olmaksızın çekmiş bulunmaktalar. Bu durumdan müşterilerimiz mağdur...
Antalya turizmini, özellikle Türkiye turizmini baltalamaya çalışmaktadırlar. Buraya Rusya ve diğer ülkelerden gelen turistlerimiz mevcut. Turistler bu olayı sabahtan akşama kadar gözlemledi...
Herhangi bir dayanakları olmaksızın hukuka aykırı, gayrimeşru yapılan bu olaydan şikayetçiyiz. Biz de tüm sürecin arkasındayız; fakat bu hem otelimizin işletmesi bakımından hem de turistlerimizin huzuru ve sükunu açısından büyük bir zarar vermekte. Turizm sektörünün resmen baltalanması söz konusudur.
Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdur
Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdur
Otel ve sahil tel örgülerle ayrıldı, turistler mağdur
Antalya'nın Kemer ilçesinde, kiracı ve kiraya veren firmanın yetkilileri arasındaki parsel tartışması nedeniyle 5 yıldızlı otel, sahilden tel örgülerle ayrıldı. Otele tatile gelen turistler, sahil bölümüyle oteli birbirinden ayıran tel örgüler yüzünden mağdur oldu.