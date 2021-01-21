Hayat Bir çocuk babası adam evinde soğuktan donarak öldü
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​Bir çocuk babası adam evinde soğuktan donarak öldü

Bir çocuk babası adam evinde soğuktan donarak öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, tek başına yaşayan bir çocuk babası adam, evinde soğuktan donarak öldü.

Haber Merkezi İHA
46 yaşındaki Yaşar Sevimci
46 yaşındaki Yaşar Sevimci

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi Sofular Köyü'nde yaşanan olayda, 46 yaşındaki Yaşar Sevimci'den bir süredir haber alamayan yakınları köydeki komşularına haber verdi. Eve giren komşular Sevimci'yi yerde hareketsiz şekilde buldu.

SOĞUKTAN DONARAK ÖLMÜŞ

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde ailesinden ayrı yaşayan bir çocuk babası Sevimci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sevimci'nin evdeki sobasının yanmadığı ve soğuktan donarak ölmüş olabileceği iddia edildi.

Ambulansla Ormanlı Belediyesi cenaze aracına nakledilen Sevimci’nin cansız bedeni otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi. Sevimci’nin kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği ifade edilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yaşar Sevimci'nin cansız bedeni, otopsi yapılması için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne getirildi.

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