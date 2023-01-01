Bir Cumhuriyet filmi: “Son akşam yemeği”

29 Ekim 1923
Sinema tarihimizde ilk kez işlenen özel konusuyla “Son Akşam Yemeği” bir asırlık Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü bu kez mutfaktakilerin yani halkın gözünden anlatacak. Temposu hiç düşmeyen, filmin yapımcılığını dizi ve belgesel yapımlardan tanıdığımız CineGenna Pictures üstleniyor. Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen ise Levent Onan. “Son Akşam Yemeği”, 27 Ekim Cuma günü, Cumhuriyetimiz 100. yılında Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan’da aynı anda vizyona girecek.