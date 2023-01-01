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Hayat

Bir Cumhuriyet filmi: “Son akşam yemeği”

Onur Tuna, Pelin Akil, Engin Şenkan, Necip Memili, Mustafa Avkıran, Aslı Tandoğan ve çocuk oyuncu Azra Aksu gibi yıldız isimleri bir araya getiren “Son Akşam Yemeği” filmi, cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce 28 Ekim 1923 Pazar günü ve gecesi Çankaya Köşkü’nün mutfağında yaşananları beyazperdeye aktarıyor.

04:00 . 17/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
29 Ekim 1923

29 Ekim 1923

Sinema tarihimizde ilk kez işlenen özel konusuyla “Son Akşam Yemeği” bir asırlık Cumhuriyetimizin kuruluş öyküsünü bu kez mutfaktakilerin yani halkın gözünden anlatacak. Temposu hiç düşmeyen, filmin yapımcılığını dizi ve belgesel yapımlardan tanıdığımız CineGenna Pictures üstleniyor. Yaratıcı yapımcılığını Esra Seyrekbasan’ın yaptığı, projenin senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar kaleme aldı. Yönetmen ise Levent Onan. “Son Akşam Yemeği”, 27 Ekim Cuma günü, Cumhuriyetimiz 100. yılında Türkiye, Avrupa ve Azerbaycan’da aynı anda vizyona girecek.


#Son Akşam Yemeği
#film
#beyazperde
1 saat önce
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