Bir Cumhuriyet filmi: “Son akşam yemeği”

“Çocuk sağlığı ve gelişimiyle ilgili herkesin kendine göre farklı bir tavsiyesi var. Bu durum annelere kendileri için uygun olanı seçme gibi bir avantaj sağladığı gibi diğer taraftan da onları tercihte bulunmaya zorluyor” diyen Dr. Zehra Zeynep Sadıkoğlu, yaşadıkları deneyimlerin kitabi bilgiye uymadığı zaman ise bu bilgiyi olduğu gibi uygulamak yerine, bilgiyi kendilerince uyarladıklarını söylüyor.