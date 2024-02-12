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Hayat

Biz de psikolojik destek alacağız

6 Şubat'tan sonra depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatmaları önemliydi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri psikolojik yıkımın izlerini silebilmek için sadece Nurdağı’nda 214 bin görüşme yaptı. Ancak onlar da ruhsal olarak etkilendi. Destek ekibindeki Ayşe Çevik bir yılın sonunda kendilerinin de psikolojik destek almaya karar verdiklerini söyledi.

Merve Safa Akıntürk ve
04:00 - 12/02/2024 Pazartesi
Güncelleme: 02:19 - 12/02/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Ayşe Çevik, Ali Cebelier.
Ayşe Çevik, Ali Cebelier.

6 Şubat depreminde ağır hasar alan iller arasında bulunan Gaziantep’te, sevdiklerini kaybederek hayatları değişen afetzedeler için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri psikososyal destek hizmeti sağlıyor. Ekipler depremin izleri tamamen silinene kadar bölgeden çekilmeyeceklerini söyledi.

SIRA ONLARDA

Depremzede çocuklar için büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Nurdağı Psikososyal Destek Ekibi’nden Ayşe Çevik, çocukların durumunun özellikle çizdikleri resimlerde gördüklerini belirterek, “Resimler çok renksiz ve şiddet yüklüydü. Çoğunda kepçe, yıkılmış bina, yerde yatan insan vardı. Bu sebeple önceliğimiz her konteyner kente bir çocuk alanı yapmaktı. Akran zorbalığı yaygındı. Bu vakalarla ilgili önemli bir seviye atladık. Şu an çocuklarımız çok daha iyi durumda” dedi. Çevik, bir yılın ardından kendileri için de psikososyal destek almaya karar verdiklerini anlattı.

DEPREMİN ETKİSİ AZALDI

Depremin ilk anından itibaren sahada yer aldıklarını söyleyen Nurdağı Psikososyal Destek Ekibi Koordinatörü Ali Cebelier de, “Öncelikle kayıp çocuk vakası yaşanmasın diye mücadele ettik. Çocukların tedavisi için bireysel görüşme alanları oluşturduk. Bölgedeki okullardan yönlendirilen çocuklar oluyor, onlarla görüşüp klinik psikologlara yönlendiriyoruz. Çocuklarda özellikle eve girememe korkusu, akran zorbalığı gibi sorunlarla karşılaştık. Bunlara yönelik terapi uyguluyoruz. Sadece Nurdağı’nda bir yılda 213 bin 911 bireysel görüşme yaptık. Nurdağı’nın nüfusu 24 bin, bazı depremzedelerle 10 kez görüştük. Rutin olarak haftada bize başvuran kişi sayısı şu an 500 civarı. Eskiye kıyasla depremin etkisi azaldı, şu an çok daha iyi durumdayız. Biz depremin etkisi tamamen bitene kadar, buradayız” ifadelerini kullandı.

Biz ev sahibiyiz

Çocuklar başta olmak üzere bireysel görüşmelere yoğunlaştıklarını belirten Kübra Betül Buyuran ise, “Yaşamlar küçük alanlara sığmaya başladığı için öfke problemleri ortaya çıktı. Bununla mücadele ediyoruz. Erkekler başta çok çekingendi. Güçlü olmak, ailemizi ayakta tutmak zorundayız diye düşünüyorlardı. Artık onlar da bireysel görüşmek istiyor" diye anlattı. Asrın felaketinin üzerinden 1 yıl geçtiğini hatırlatan Buyuran, "Artık bir kabullenme hali var. Bu bireysel görüşme sayısını da artıracak. İnsanlar çadır ve konteynerda yaşamaktan korkuyordu, bunu aştık, şimdi yeni konutlar yapılıyor, taşınacağız ama korkuyoruz şeklinde şikayetler alıyoruz. En çok yas vakası çalıştık. Biz ev sahibiyiz. Herkes evine yerleşip, artık iyiyiz diyene kadar buradayız” değerlendirmesi yaptı.



#Deprem Bölgesi
#Depremzede
#Psikoloji
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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