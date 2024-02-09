Depremzede çiftçi tarımdan vazgeçmedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, deprem bölgesinde çiftçi sayısının düşmeyip tersine arttığını söyledi. 11 ili etkileyen bölgenin yeniden inşası için çalışmalar sürerken tarım ve hayvancılığın artırılarak yeniden ayağa kaldırılması çabaları da devam ediyor. Yeni Şafak’a konuşan Yumaklı, “Deprem bölgesinde bitkisel üretim anlamında olmasa da hayvancılıkta bazı kayıplar oldu. Onları da bire bir yerine koyduk.

Bunun yanında nakdi ve hibe desteklerimiz, kolaylıklarımız ve pozitif ayrıcalıklarımız elbette oldu. Ama bütün bunların yanında çiftçilerimiz üretimden vazgeçmediler köylerini, işletmelerini, memleketlerini bırakmadılar. Şu anda görüyoruz ki, bölge tarımı hızlı şekilde toparlanıyor. 2023 yılı başında Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 11 ilde 330 bin 57 çiftçimiz vardı. 2024 yılı başında bu rakam 338 bin 371 oldu. Yani çiftçi sayımız düşmediği gibi tersine arttı” şeklinde konuştu.

ELİMİZİ ÇEKMEYECEĞİZ

Depremin ilk gününden bu yana DSİ ve Orman Bakanlığının tüm birimleri ile sahada olduklarını söyleyen Bakan Yumaklı, “Depremde barınakları zarar gören hayvanlar için 20 binden fazla hayvan çadırı/brandayı bölgeye göndererek dağıtımını yaptık. Arıcılarımıza besleme şekeri ve hayvancılarımıza yem desteği verdik. 5 milyon doz büyükbaş şap aşısını ücretsiz yaptık. Üretici sizden razıyız diyene kadar elimizi üzerlerinden çekmeyeceğiz ve desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadesini kullandı

PAZARLAMA DESTEĞİ

Bölgedeki yetiştiricilerden pazarlama imkanı olmayanların ürettiği çiğ sütleri üretici örgütleri ve özel sektöre yönlendirdiklerini söyleyen Yumaklı, “Bu şekilde süt işletmelerinin ve yetiştiricilerin ürettiği 431 bin ton sütün toplanarak üretime dönüştürülmesini sağladık” dedi. Yumaklı bugüne kadar depremzede üreticilere 14 milyar TL destek sağladıklarını da aktardı.

STRATEJİK BİR KONUMDA

Türkiye’nin tarımsal üretimin yüzde 20’sinin, tarım ve ormancılık ihracatının yüzde 19’unun ve toplam tarımsal arazilerinin yüzde 17’sinin deprem bölgesinde olduğuna dikkat çeken Yumaklı, bölgenin hayvancılıkta stratejik bir konumda olduğunu söyledi. Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: “Ağırlıklı olarak küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yapıldığı, baraj ve göletleriyle tarımsal sulama ve içme, kullanma suyu temini için de önemli bir bölge. Bölgede ayrıca ülke balıkçılığının yüzde 12'si yapılıyor."

17 KM SU KANALI INŞA ETTIK

Deprem günlerinde barajlarla ilgili yanlış bilgilerin paylaşıldığını hatırlatan Bakan Yumaklı, “110 baraj ve 30 göleti hemen kontrol ettik. 143 kuyuda sondaj çalışmaları tamamlanarak içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşatmadık. 56 kilometre uzunluğundaki kanaletlerde bakım ve onarım çalışması yürüttük. 17 kilometrelik sulama kanalı inşa ettik” dedi.

BÖLGEYE POZITIF AYRIMCILIK

IPARD 1 ve 2 programlarında 25 bin projeye 45 milyar lira hibe desteği verdiklerini hatırlatan Yumaklı, “Tanıtımını yaptığımız IPARD 3’ün hibe destek tutarı 786 milyon avro. Bu da 1,5 milyar avroluk yatırım ve yaklaşık 40 bin kişilik ilave istihdam anlamına geliyor. Deprem bölgesi için desteklemelerde pozitif ayrımcılıklarımız da olacaktır” diye konuştu.







