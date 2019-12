Böbrek nakli bekleyen 3 kardeşten yardım çağrısı: Her gün ölüyoruz bağışçı olun Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 3 kardeş, organ bağışı için çağrıda bulundu. Rabia, Yakup ve Ümit Yaycı adlı kardeşler, "Biz her gün ölüyoruz, organlarınızı bağışlayın, böbrek nakli için her gün telefon başında haber bekleyen 22 bin böbrek hastasını kurtarın" dedi.

