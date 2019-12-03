Hayat 73 yaşındaki anne kızının nakil sırası beklemesine razı olmadı Böbreğini verdi
GENEL SAĞLIK

73 yaşındaki anne böbreğiyle kızına can verdi

73 yaşındaki anne kızının nakil sırası beklemesine razı olmadı: Böbreğini verdi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde böbrek yetmezliği nedeniyle 7 ay diyaliz tedavisi gören 53 yaşındaki Ernur Gölhisarlı'nın, organ nakli için sıra beklediğini öğrenen 73 yaşındaki annesi Naciye Teke, canlı verici oldu. Gölhisarlı, annesinden alınan böbreğin nakledilmesiyle sağlığına kavuştu.

Haber Merkezi DHA
Anne Naciye Teke ve kızı Ernur Gölhisarlı
Anne Naciye Teke ve kızı Ernur Gölhisarlı

Gölhisar ilçesinde oturan evli ve 3 çocuk annesi Ernur Gölhisarlı, 8 ay önce şiddetli karın ağrısı ve baş dönmesi şikayetleriyle Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkikler sonunda Gölhisarlı'ya kronik böbrek rahatsızlığı teşhisi konuldu. Gölhisar ilçesinde özel bir merkezde 7 ay hemodiyalize giren Ernur Gölhisarlı, 2 ay önce Antalya Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne başvurdu.

Burada yeniden muayene olan Ernur Gölhisarlı, organ nakli için Sağlık Bakanlığı Organ Bekleme Listesi'ne kayıt yaptırdı.

Oğlu için kanseri yendi
HAYAT
Oğlu için kanseri yendi

Anne canlı verici oldu

Kızının yaşadığı acıyı gören, organ bekleme listesinde de sıra beklediğini öğrenen annesi Naciye Teke, canlı verici olacağını söyledi. Naciye Teke ve kızı Ernur Gölhisarlı, aldıkları kararı AÜ Organ Nakli Merkezi Koordinasyon Sorumlusu Öğr. Gör. Nilgün Bilal ile paylaştı.

Anne Naciye Teke ve kızı Ernur Gölhisarlı

Anne ve kızı, koordinatörler tarafından bilgilendirildi. Kan ve doku uyum testleri sonunda böbrek nakli yapılmasına karar verildi. Naciye Teke'den alınan böbrek, 4 saat süren operasyonla kızı Ernur Gölhisarlı'ya nakledildi. Gölhisarlı, annesinin bağışladığı böbrekle yeniden sağlığına kavuştu.

8 çocuk 20 torun sahibi

Kızının böbrek rahatsızlığının yaklaşık 8 ay önce ortaya çıktığını söyleyen 8 çocuk ve 20 torun sahibi Naciye Teke, ise şöyle konuştu:

  • "Kızım bir süre diyalize girdi. Kızımın bu durumunu gördüğüm ve üzüldüğüm için bu süreci uzatmak istemedim. Böbreğimi gözümü hiç kırpmadan kızıma vermek için karar verdim. Herkesi böyle fedakarlıkta bulunmaya davet ediyorum. Şu anda kızım sağlığına kavuştu. Çok iyiyiz, Kızıma böbreğimi verdiğim için çok huzurlu ve mutluyum."

Annesinden aldığı böbrekle yeniden yaşama tutunan ev kadını Ernur Gölhisarlı ise çok mutlu olduğunu söyledi. 7 aylık diyaliz sürecinin çok zor geçtiğini anlatan Gölhisarlı, "Diyalize girmek kolay değil. Haftanın 3 günü tüm gün diyalize girerek vücudunuz halsiz kalıyor. Aileniz ve çevrenizle ilgilenemiyorsunuz. Kısa sürede bu zor zamanı çok şükür annemin sayesinde ve doktorlarımızın başarılı operasyonu ile başardık. Ameliyattan sağlıklı olarak çıktık" dedi.

Kanser tedavisinde doğal yöntemlere dikkat: Bağışıklığı güçlendirirken hayatınızı riske atmayın
HAYAT
Kanser tedavisinde doğal yöntemlere dikkat: Bağışıklığı güçlendirirken hayatınızı riske atmayın
Kuzey Koreden ABDye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı

Kuzey Kore'den ABD'ye: Nasıl bir Noel hediyesi alacağın sana bağlı
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.
Cenazesini yerden ben kaldırdım

Cenazesini yerden ben kaldırdım

Mikserin altında can veren Birgül'ün annesi gözyaşı döktü.
'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

'Karga tulumba getirilebilir' sinyali

Erdoğan, FETÖ firarisi Adil Öksüz'e ilişkin açıklamada bulundu.
8 sınıfa ayrılıp<br>10 yıl cezası olacak

8 sınıfa ayrılıp
10 yıl cezası olacak

Konutta yeni dönem sessiz sedasız dün başladı.
Yunanistan<br>çaresiz kaldı

Yunanistan
çaresiz kaldı

​NATO Zirvesi'nde Türkiye'yi şikayet edecekler.

Müjdeyi verdi

Müjdeyi verdi

​Yıldız futbolcunun transferine yeşil ışık yaktı.
NATO'nun fişi çekilecek mi?

NATO'nun fişi çekilecek mi?

​Üye ülkelerin liderleri bugün Londra'da buluşacak.
Ataşehir'de<br> korkutan patlama

Ataşehir'de
korkutan patlama

Ekipler olay yerinde küle dönen lüks aracı buldu.
Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

Böyle bir insanla aynı şehirdeyiz

​Kadınların yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan kenti teyakkuza geçirdi.
Ulaşıma kar engeli

Ulaşıma kar engeli

Yoğun kar yağışı nedeniyle ekipler alarma geçti.
6 aydır<br>bulgur görmedik

6 aydır
bulgur görmedik

İdlib'te yağmurun başlamasıyla kamplar sular altında kaldı.
Döner değil sabun

Döner değil sabun

​Ucuz dönerler sabun üretiminde kullanılan yağ tehlikesi saçıyor.
Büyüme<br>hızımız artıyor

Büyüme
hızımız artıyor

​3. çeyrek yurtiçi hasılası 1 trilyon 145 milyar oldu.
Nöbette 91.gün

Nöbette 91.gün

Gökçe: Evlatlarımız için gerekirse yıllarca burada bekleyeceğiz.
Atina olmazın peşinde

Atina olmazın peşinde

​Yunanistan'dan hukuku hiçe sayan provokatif bir hamle geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.