Dünya ABDde doktorlar yanlış hastaya böbrek nakli yaptı
AMERİKA GENEL SAĞLIK

ABD'de doktorlar yanlış hastaya böbrek nakli yaptı

New Jersey’deki bir hastane böbrek naklini, önceden belirlenen hasta yerine yanlışlıkla başka bir kişiye yaptı. Yetkililer iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Haber Merkezi Diğer
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD'nin New Jersey eyaletinde böbrek nakli bekleyen hasta için ayarlanan böbrek başka bir hastaya nakledildi.

Hastaların yaşı ve isimleri aynıymış

  • Forum USA'in haberine göre, 18 Kasım tarihinde Camden şehrindeki Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi’nde yaşanan olay sonrası açıklama yapan hastane yetkilileri, böbrek nakli bekleyen hastayla ameliyat edilen hastanın yaş ve isimlerinin aynı olduğunu ve yanlışlığın da bundan dolayı kaynaklandığını söyledi.

Virtua Health yetkilisi Reginald Blaber, asıl nakil bekleyen hastaya da 1 hafta içerisinde uygun böbrek bulunduğunu ve başarılı bir ameliyatla yapılan hatanın düzeltildiğini ifade etti.

Yapılan hata bir gün sonra fark edildi

Hastane görevlileri söz konusu ameliyattan bir gün sonra böbrek nakli yapılan ilk hastanın “öncelikli listede” yer almadığını fark ettiklerini ve hatanın bu şekilde ortaya çıktığını söyledi. Blaber, Virtua Health Hastanesi’nde yaklaşık 40 yıldır böbrek nakli yapıldığını ve ilk kez böyle bir hatayla karşılaştıklarını belirtti.

United Network of Organ Sharing verilerine göre ABD’de 113 bin hastanın organ bağışına ihtiyacı bulunuyor. Bu hastaların yaklaşık 95 bin kadarıysa böbrek nakli için bekliyor. Associated Press geçtiğimiz temmuz ayında yayımladığı raporda ülkede yaklaşık 700 bin kişinin son evre böbrek hastalığı geçirdiğini, bu kişilerin büyük çoğunluğunun böbrek nakline ihtiyacı olacağını açıklamıştı.

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