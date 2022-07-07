Bu yarışmada motivasyon desteği de var

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenecek olan Kısa Film Yarışması’na başvurular başladı. 11-15 Kasım tarihlerinde Esenler Film Günleri kapsamında düzenlenecek yarışmada dereceye giren filmlere toplamda 81 bin TL ödül verilecek. Adaylar yarışmaya 15 dakikalık süreyi aşmayan bir filmle katılma hakkına sahip olacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yarışmada ilk 10’a girip finalist olarak yarışan ancak dereceye giremeyen 7 filme motivasyon desteği olarak 3 biner TL gösterim telifi takdim edilecek. 30 Eylül 2022’de sona erecek yarışmaya başvurular ise www.esenlerfilmgunleri.com adresi üzerinden yapılacak.

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