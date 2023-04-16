Büyük bir şairi okumak pazar adetimdir

Pazar günleri okumak, yazmak, dinlenmek kısacası zorunlulukları bir kenara bırakıp kendimiz için bir şeyler yapma günü olabilir. Kamil Eşfak Berki, bir dizesinde “Bir çınar ağacı altında oturmuşuz çay içiyoruz/Pazar günü içimizde yeni şeyler duymak için” diyor. Bu satırları okuyunca Berki’nin kapısını pazar günlerine dair sorularla çalmamak imkânsız oluyor. Yazar, şair, çevirmen Berki haftanın son günü için, “hafta içi günlerden bir farkı oluyor haliyle” diyor ve şunları anlatıyor: “Kendimizde dinlenme ihtiyacına hak verebiliriz. Yine de insan kuşluk vaktini değerlendirmek, belki yarım kalan işlere koyulmak da istiyor. Bunu her zaman başaramadığım da bir gerçektir. Bende pazarları edebiyat sanat duyguları yoğunlaşır. Bu evde de olur, dışarı çıkma isteği ağır bastığı da... Evde bazen topluca bir Pazar, bazen de herkes kendi programına koyulur.”

Pazar yeri neşe dolu

Berki, Pazar günlerinin sıkıntısının semt pazarı gezerek dağıtılabileceğini söylüyor. Ona göre pazar yerleri neşe doludur: “Günün adı da Farsça “bazaar”dan geliyor. Pazar yeri neşesi şahane bir şeydir. Yazık, zabıta yüksek ses istemiyor yıllardır. Halbuki pazarcı ilgi çekmek için latif, tatlı sözlerle müşteri çağırırken ilhamı da açılır rastgele keyif sözünü sevmem ama insanların yüzünde bir gülümseme belirirdi. Vaktiyle görmüştüm: portakal satıyor, doktorun hanımı öte tezgâha yönelmiş işte satıcı: “Geel geel, bu portakal doktor Atıf Bey’i işsiz bırakıyoor! Strazburg’da karşımıza bir pazar gördük nizam intizam yerinde lakin çıt yok!”

Kendisinin bu noktada bir önerisi de var: “Pazar için plan program yapılmalı. Yoksa insan ağzını açmış bekleyen sıkıntıya av olur sanki. Aslında her ertesi günü tasarlamalı. Hayattan tat almaya yardımcı oluyor bu. Amaçsızlık darmadağın eder insanı.”

Her pazar Şarlo izlenebilir

Berki’ye göre film cumartesi de izlenebilir. O, ayda en az iki tane nitelikli film izlemeye çalışıyor. Hatta, “Fazlası bir sanat olarak sinemayı gözümüzden düşürebilir” diyor. Nasıl ki romanın öykünün, şiirin de hasını tercih ediyorsak ona göre filmin de hası seçilmeli. Film önerisi ise Şarlo oluyor: “Her pazar, Şarlo izlenebilir bakın. Bir dehanın ürünüdür ve yüzlerce sessiz ve siyah-beyaz kısası var. Tam bir modern klasiktir Chaplin. Garip gelecek ama bizim Karagöz kudretinde diyebilirim.”

Berki’nin bu güne özel okuma alışkanlıkları da var. “Pazarları adetimdir büyük bir şairi ders çalışırcasına gömülüp okumak...Bizden ve dış edebiyatlardan…” diyor. “Özellikle Pazar günleri görmek istediğiniz arkadaşlarınız var mı?” dediğimizde ise şu yanıtı veriyor: “Kalabalık hayatın içindeki bireylerin kendileri de ayrı bir ülke gibi dersem abartmış olurum tabii. Ne var ki içimizde seyyahız bir bakıma... Ha bakın bu toplumun insanları Evliya Çelebi Seyahatnamesi’ne dadanmalıyız. İnsana terapi değeri bile var. Eğitimin kifayetsizliğine birebir bir üslup sesi o. Haftada bir ayda bir dostlar bir araya gelmeli. Toplumun sohbete şiddetle ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenimdir.”

Pazar günleri için favori mekânı ise, Boğaz’ın Anadolu Yakası. Hatta, “O yakada gazele yakın oluyor içim” diyor. Berki’nin en kötü pazarı ertesi gün okula yazılacağı gün olmuş. En iyi pazarı ise sınavları geçtiği bir hafta sonu: “Lisede beş dersten bütünlemeye kalmıştım. Sınavlarda beşini de kazanıp eve döndüğüm hafta sonu öne çıktı belleğimde.” Peki ya bugün çalışılır mı? Berki muzip bir dille, “Çalıştığım pazarlar çalışmadıklarımdan davacı olmuyordur inşallah” diyor.

En yaman soru

Ve geldik şaire göre “en yaman soruya.” Pazar günü bir insan olacak olsa nasıl birisi olurdu? Buna Berki’nin uzun bir cevabı var: “İslam tasavvufunda günlerin sırrı var, belli günlerden mukaddes kitabımız Kuran-ı Kerim’de haberler var, onlardaki hikmetler açıklanmaktadır. Bu çok da uzun bir bahistir. Muhyiddin Arabî ve Erzurumlu İbrahim Hakkı hazretlerinde mesela. Valla işte bir kere ilk defa sorunun sahibi yanıtlasa da biz oradan okusak diyesim geliyor. Yoksa Pazar gününün bir cilvesi karşısında mıyız? Dile gelse neler derdi acaba kulağıma! Al sana özeleştiri! (***) Kendi şiirim de parmak kaldırıyor deminden beri. Fakirin ilk kitabında: ‘Ravel’in Bolero’su öyle şiddetlendirir ki/içimizdeki cumartesi ölgünlüğünü’ dizesi mevcuttur. İkinci kitabımızda da ‘Bir çınar ağacı altında oturmuşuz çay içiyoruz/Pazar günü içimizde yeni şeyler duymak için’ gibi bir şey de vardır.”







