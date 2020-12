Bağışıklık sistemini güçlendirmede etkili olan C vitamini, vücudu birçok hastalığa karşı korur. Koronavirüs salgınında ikinci dalgayı yaşayan Türkiye'de de son günlerde vaka sayılarında korkutan artışlar yaşanıyor. Uzmanlar, özellikle C vitamini takviyesinin virüse karşı vücudun direncini artırdığı konusunda önerilerde bulunuyor. Vatandaşlar da organik ürünlere rağbet gösteriyor. Peki, C vitamini faydaları nelerdir? C vitamini nelerde bulunur? İşte tüm detaylar?



C vitamini nedir?

Askorbik asit olarak da adlandırılan C vitamini, insan vücudunda çok önemli görevleri bulunan bir besin ögesidir. Suda çözünen vitamin türleri arasında yer alan askorbik asit vücut tarafından üretilemediğinden gereksinimin tamamı besinlerden alınmalıdır. Besinlerle birlikte günlük olarak vücuda alınması gereken C vitamini miktarı kadınlar için 75 mg, erkekler için ise 90 mg'dır. Hamilelerde anne karnında büyüyen bebeğin gereksinimi nedeniyle, emziren annelerde ise süt üretimi dolayısıyla bu ihtiyaç yükselir. Hamileler için günlük C vitamini gereksinimi 85 mg, emziren annelerde ise 120 mg olarak belirtilebilir. C vitamini, vücutta depolanamaz ve her gün gereksinim kadar vitaminin günlük olarak vücuda alınması gerekir.

C vitamininin faydaları nelerdir?

C vitamini faydaları saymakla bitmeyen oldukça önemli bir besin ögesidir. Vücutta iyileşmeyi sağlayan bir protein olan kollajen sentezinde görev alan C vitamini yaraların iyileşmesi ile kıkırdak, kemik ve dişlerin onarımını sağlar, sağlıklarını korumaya yardımcı olur. Bunların haricinde de insan vücudundaki pek çok biyolojik fonksiyonun yerine getirilmesine katkı sağlayan C vitamini, antioksidan özelliğe sahiptir. Bu sayede serbest radikallerle tepkimeye girer ve bunları nötralize eder.

Sonuç olarak serbest radikallerin hücrelere genetik anlamda zarar vermesini önler. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren C vitamininin, kış aylarında yaygın olarak görülen soğuk algınlıkları başta olmak üzere birçok enfeksiyon hastalığına karşı vücudu güçlü tuttuğunu gösteren çalışmalar vardır. Bu nedenle her birey, tüm diğer besin ögelerinde olduğu gibi C vitaminine olan gereksinimini de günlük olarak karşılamaya özen göstermeli, bunun için sağlıklı ve dengeli beslenmelidir.

C vitamini hangi besinlerde bulunur?

- Portakal, limon, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller

- Kivi, kavun, çilek, yaban mersini vb. meyveler

- Kuşburnu

- Kırmızı lahana, maydanoz, yeşil ve kırmızı biber

- brokoli, ıspanak, roka, tere, yeşil fasülye, bezelye gibi sebzeler

C vitamini eksikliğinde neler olur?

- Kansızlık,

- Diş etlerinde kanama ve şişme (Gingivit)

- Deride lekelenmeler

- Vücutta ufak morluklar

- Eklemlerde şişkinlik ve ağrı,

- Yaraların yavaş iyileşmesi,

- Yavaşlayan metabolizma,

- Cilt kuruluğu,

- Saçlarda kuruluk ve saçların kırılgan, güçsüz hale gelmesi,

- Diş minesinin zayıflaması