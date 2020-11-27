Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Hayat Vitamin ilaçlarında talep patlaması Fiyatlar iki katına çıktı
GENEL SAĞLIK

Vitamin ilaçlarında talep patlaması: Fiyatlar iki katına çıktı

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısının artışına paralel olarak eczanelerde satılan vitamin hapları ve gıda takviyelerine olan talep ciddi oranda arttı. Eczacılar yoğun talep nedeniyle piyasada vitamin ilacı kalmadığını ve fiyatların iki katına çıktığını belirtiyor. Kontrolsüz vitamin ilacı kullanımı konusunda da uyarıda bulunan uzmanlar, "Kan değerlerine baktırmadan bu tür ilaçların gelişigüzel kullanılması doğru değil." diye konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ARŞİV
ARŞİV

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının 30 bine ulaşması büyük paniğe yol açarken, vatandaşlar salgından korunmak için yeniden vitamin ilaçları ve gıda takviyelerine yöneldi.

Eczacılar, vitamin haplarına olan talebin çok yoğun olduğunu ve bu tür hapların piyasada bulunmasının zorlaştığını duyurdu.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Yoğun talep nedeniyle vitamin ve gıda takviyelerinin fiyatı da iki katına çıktı. Daha önce 20-25 lira seviyesinde olan C vitaminleri 50 liradan satılmaya başlandı.

GELİŞİGÜZEL KULLANILMAMALI

Uzmanlar, kan değerlerine bakılmadan gelişigüzel vitamin ve gıda takviyesi kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi'nden Uzman Diyetisyen Yeliz Vergi, panik havası ile kişilerin beslenmeye dair duydukları her bilgiyi doğru kabul etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor:

  • "Sağlık açısından önceliğe sahip olan beslenmede antioksidandan zengin besinleri tercih etme, çeşitli sebze, meyve, kuruyemiş, tahıl tüketimi ile birlikte yeterli lif, vitamin, mineral alımı ve kaliteli protein tüketilmesi büyük önem taşıyor. Beslenmenin yanında fiziksel aktivite, uyku düzeni ve süresi, bireylerin vücut ağırlıkları, sahip oldukları kronik hastalıklar ile buna bağlı kullanılan ilaç ve besin takviyeleri, alkol ve sigara kullanımı, yeterli sıvı alımı ve hijyene dikkat etmek bağışıklığı etkilemektedir."

Vitamin ilaçları ve gıda takviyeleri eczanelerde yok satıyor: Uzmanlar uyardı
HAYAT
Vitamin ilaçları ve gıda takviyeleri eczanelerde yok satıyor: Uzmanlar uyardı
Abone Ol Google News
Beyaz Sarayı bırakacağım

Beyaz Saray'ı bırakacağım

​ABD Başkanı Donald Trump'tan çok önemli başkanlık açıklaması.
Sizden bir tek cümle istiyoruz

Sizden bir tek cümle istiyoruz

​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu HDP'li vekillere seslendi.
Ukrayna ordusu 5 Türk yapımı SİHA almayı planlıyor

​Türk askerine havada 10 tonluk yeni vurucu güç.
Tümüyle reddediyoruz

Tümüyle reddediyoruz

​Türkiye'den Avrupa Parlamentosu'nun tavsiye kararına sert tepki.

Gelecekte<br>faize yer yok

Gelecekte
faize yer yok

​Risk paylaşımı, bütün dünyada yükselen trend haline geldi.

Tarihi imza

Tarihi imza

Aşiretlerle çocuk gelin protokolü.

Darbecilere ibret olsun

Darbecilere ibret olsun

​Üç yıl süren Akıncı Üssü davası bitti, cezalar belli oldu.
AB hesaplar peşinde

AB hesaplar peşinde

​Rumları NATO'ya sokma planı yapıyorlar.
Reform paketi <br>10 Aralık'ta açıklanacak

Reform paketi
10 Aralık'ta açıklanacak

Adalet Bakanlığı'nın başlattığı çalışmalarda sona gelindi.
CHP'nin molotofçu başkanı

CHP'nin molotofçu başkanı

PKK'ya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Türkiye'ye karşı birleştik

Türkiye'ye karşı birleştik

​BAE Devlet Bakanı Gargaş itiraf etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.