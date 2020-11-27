Vitamin ilaçlarında talep patlaması: Fiyatlar iki katına çıktı

Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısının 30 bine ulaşması büyük paniğe yol açarken, vatandaşlar salgından korunmak için yeniden vitamin ilaçları ve gıda takviyelerine yöneldi.

Eczacılar, vitamin haplarına olan talebin çok yoğun olduğunu ve bu tür hapların piyasada bulunmasının zorlaştığını duyurdu.

FİYATLAR İKİ KATINA ÇIKTI

Yoğun talep nedeniyle vitamin ve gıda takviyelerinin fiyatı da iki katına çıktı. Daha önce 20-25 lira seviyesinde olan C vitaminleri 50 liradan satılmaya başlandı.

GELİŞİGÜZEL KULLANILMAMALI

Uzmanlar, kan değerlerine bakılmadan gelişigüzel vitamin ve gıda takviyesi kullanılmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

Konuyla ilgili yenisafak.com'un sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi'nden Uzman Diyetisyen Yeliz Vergi, panik havası ile kişilerin beslenmeye dair duydukları her bilgiyi doğru kabul etmemeleri gerektiğinin altını çiziyor:

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"Sağlık açısından önceliğe sahip olan beslenmede antioksidandan zengin besinleri tercih etme, çeşitli sebze, meyve, kuruyemiş, tahıl tüketimi ile birlikte yeterli lif, vitamin, mineral alımı ve kaliteli protein tüketilmesi büyük önem taşıyor. Beslenmenin yanında fiziksel aktivite, uyku düzeni ve süresi, bireylerin vücut ağırlıkları, sahip oldukları kronik hastalıklar ile buna bağlı kullanılan ilaç ve besin takviyeleri, alkol ve sigara kullanımı, yeterli sıvı alımı ve hijyene dikkat etmek bağışıklığı etkilemektedir."