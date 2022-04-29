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Hayat Çağrı belgesel oluyor
AKTÜEL

Çağrı belgesel oluyor

Yönetmen Mustafa Akkad’ın hayatı ve “Çağrı” filmini çekerken yaşadıkları belgesel olacak. Akkad’ın oğlu, yapımcı Malek Akkad, “Hikayeler beni çok etkiledi, bu nedenle babamın neler yaşadığını anlatan bir belgesel hazırlıyorum. Çağrı filmi gerçekten bir sinema tarihidir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağrı belgesel oluyor
Çağrı

Suriye asıllı ABD’li yönetmen Mustafa Akkad’ın oğlu yapımcı Malek Akkad, babasının hayatını ve “Çağrı” filmini çekerken yaşadıkları belgesel olarak anlatacak. Babasının hayatını konu alan bir belgesel hazırlığı içerisinde olduklarını da ifade eden Akkad, filmde Mustafa Akkad’ın 1950’li yıllarda Halep’ten Hollywood’a uzanan zorlu yolculuğunun ve inanılmaz hikayelerinin izleyiciyle buluşacağını söyledi.

Malek Akkad
Malek Akkad

BELGESEL OLACAK

Akkad, dedesinin ABD’ye giderken babasına verdiği Kur’an-ı Kerim’in şu an kendisinde bulunduğunu ve bu kitabı sahip olduğu en değerli şey olarak gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti: “Hikayeler beni gerçekten çok etkiledi ve bu nedenle babamın neler yaşadığını anlatan bir belgesel hazırlıyorum. ‘Çağrı’ filmi gerçekten bir sinema tarihidir. Yapımcı olarak çalıştığım için o filmi çekmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden ‘hayır’ demeyen bir adamın bütün hikayelerini anlatmak istiyorum. Herkes ona ‘hayır yapamazsın’ diyordu ama o kabul etmedi. Filmi tamamladı ve İslam dünyasındaki en önemli filmlerden biri oldu.”

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