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Hayat Çağrı 45 yıl sonra 2 galayı yaptı
KÜLTÜR SANAT

Çağrı 45 yıl sonra 2. galayı yaptı

Çağrı filmi, 45 yıl aradan sonra 15 Nisan’da 4K teknolojisi ve 2D ses kalitesiyle yeniden gösterime girecek. Dün akşamki galaya filmin yönetmeni Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akkad katıldı. İlk gösterime girdiğinde birçok İslam ülkesinde yasaklı olan Çağrı için Türkiye’de 1977 yılında gala yapılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Çağrı 45 yıl sonra 2. galayı yaptı
Çağrı

Çekildiği günden beri İslâmiyetin doğuşunu en iyi anlatan film olma ünvanını koruyan ‘Çağrı’ filmi, 45 yıl aradan sonra yeniden sinemalarda gösterime girecek. 15 Nisan’da 4K teknolojisi ve 2D ses kalitesiyle beyazperdeye yansıtalacak film, dün akşam gala yaptı. Atlas Sineması’ndaki galaya filmin yönetmen ve yapımcısı Mustafa Akkad’ın oğlu Malek Akkad da katıldı. Bu filmin bütün dünya için önemli olduğunu düşünen Malek Akkad, “Orta Doğu’nun ardından şimdi de Türkiye’de prömiyer yapabileceğiz. Film ilk gösterime girdiğinde birçok Arap ülkesinde yasaklandığı için, babamın yapmasına izin verilmeyen galalar bunlar. Bu nedenle filme yeni bir gösterim imkanı sağlıyor ve hak ettiği prömiyerleri yapıyor gibi hissediyorum. Kendisini bu çalışmalarla temsil edebildiğim için onur ve büyük mutluluk duyuyorum” ifadelerini kullandı.

BABAMIN FİLMLERİNİN KORUYUCUSUYUM

Setinde 28 farklı milletten insanın çalıştığı filmin oyuncu kadrosunda Anthony Quinn, Irene Papas, Michael Ansara, Johnny Sekka, Michael Forest, Garrick Hagon ve Damien Thomas gibi pek çok usta isim yer aldı.

Türkiye’deki ilk sinema gösterimi ise 31 Ocak 1977’de yapılmıştı. Usta yönetmenin oğlu, yapımcı Malek Akkad, filmin önemine işaret ederek, “Bu filmler birçok kişi için olduğu gibi, benim için de çok önemli. Ben bir bakıma artık babamın filmlerinin koruyucusuyum. Bu filmleri korumak ve sunmak için her zaman en son teknolojiyi kullandım. Görüntüyü mükemmelleştirmek ve ardından sesi modernize etmek için çok zaman harcadım. Daha önce hiç bu kadar iyi görünmemişti, o yüzden bir kez daha dünyayla paylaşma zamanının geldiğini hissettim” dedi.

Malek Akad
Malek Akad


Malek Akkad, bu filmin bütün dünyada sevilmesini ise şu ifadelerle açıklıyor: “Babamın, kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam’ı kendi anladığı şekilde tasvir ettiği bir film yapmayı amaçladığını biliyorum. İlk gösteriminden 45 yıl sonra dahi bütün dünyada sevilerek izleniyor ve hayranlık uyandırıyor. Bu, sinemanın gerçek gücü ve babamın çok daha fazlasını yapmayı planlamasının asıl nedeni.”

ÇEKİMLERİ DE OLAYLI GEÇTİ

  • Çocuklarının İslâmiyetle ilgili bilgilere sahip olması için böyle bir film çekmeye karar veren Suriye asıllı Mustafa Akkad’ın Çağrı filmi, sponsor bulmasından gösterime girmesine kadar her safhası olaylı geçti. İslâm ülkelerinde gösterimi yasaklandı, Batı ülkelerinde eylemler düzenlendi. Sonraki yıllarda ön yargılar zamanla kırıldı ve İslâm ülkelerinde birer birer gösterilmeye başladı. 1977 yılında ise ‘Çağrı’ ismiyle Türkiye’de gösterime girdi. Galaya filmin yönetmen ve yapımcısı Mustafa Akkad’ın yanı sıra, Antony Quinn de katıldı. Yaklaşık bir yıl boyunca vizyonda kalan ‘Çağrı’, gösterim hakları TRT tarafından satın alındıktan sonra Ramazan aylarının vazgeçilmezi oldu.

Çağrı 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor: 'Babam kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam'ı tasvir etmişti'
HAYAT
Çağrı 45 yıl sonra yeniden vizyona giriyor: 'Babam kültürleri aşan ve gurur duyduğu İslam'ı tasvir etmişti'

Çağrı filmi 45 yıl sonra yeniden vizyonda
HAYAT
Çağrı filmi 45 yıl sonra yeniden vizyonda
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