Çehov’un oyunu radyo tiyatrosu oldu

Dünyaca ünlü yazarın 4 büyük oyunundan biri kabul edilen eser, 9 bölüm olarak hazırlandı. 19. yüzyıl geleneksel tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda, komedya ve tragedya arasında bir akış yer alıyor. Oyun, insan ilişkilerini, tutkularını, hayal kırıklıklarını derinlemesine işleyen bir hikayeyi ele alıyor. Edebiyatta ve tiyatroda yenileşme arayışının da bir temsili olan Martı oyununda ayrıca Çehov’un ustalıkla işlemiş olduğu oyun içinde oyun tekniği de kullanılıyor.
KADRO SAĞLAM
Kayıtları, TRT Ayazağa Yerleşkesi stüdyolarında gerçekleştirilen oyunun kadrosunda Levent Öktem, Engin Hepileri, Yetkin Dikinciler, Bülent Şakrak, Senan Kara, Irmak Şirin, Serpil Göral, Nergis Öztürk, Ali Rıza Kubilay, Murat Şenol ve Cem Cücenoğlu gibi önemli isimler yer alıyor. Arkası Yarın prodüksiyonuyla hayata geçen oyun, her gün 09.40’ta dinleyiciyle buluşacak.