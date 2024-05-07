|
Hayat

Çehov’un oyunu radyo tiyatrosu oldu

Modern tiyatronun kurucularından Rus yazar Anton Çehov’un unutulmaz tiyatro eseri Martı, Arkası Yarın Kuşağı ile TRT Radyo 1’de dinleyici ile buluşuyor.

04:00 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 02:56 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Dünyaca ünlü yazarın 4 büyük oyunundan biri kabul edilen eser, 9 bölüm olarak hazırlandı. 19. yüzyıl geleneksel tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda, komedya ve tragedya arasında bir akış yer alıyor. Oyun, insan ilişkilerini, tutkularını, hayal kırıklıklarını derinlemesine işleyen bir hikayeyi ele alıyor. Edebiyatta ve tiyatroda yenileşme arayışının da bir temsili olan Martı oyununda ayrıca Çehov’un ustalıkla işlemiş olduğu oyun içinde oyun tekniği de kullanılıyor.

KADRO SAĞLAM

Kayıtları, TRT Ayazağa Yerleşkesi stüdyolarında gerçekleştirilen oyunun kadrosunda Levent Öktem, Engin Hepileri, Yetkin Dikinciler, Bülent Şakrak, Senan Kara, Irmak Şirin, Serpil Göral, Nergis Öztürk, Ali Rıza Kubilay, Murat Şenol ve Cem Cücenoğlu gibi önemli isimler yer alıyor. Arkası Yarın prodüksiyonuyla hayata geçen oyun, her gün 09.40’ta dinleyiciyle buluşacak.





#Aktüel
#Tiyatro
#Radyo
9 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile destek programı ödemesi ne zaman bitecek? 2024 Mayıs ayı aile destek yardımı yattı mı, ayın kaçında yatacak?