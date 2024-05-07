Çehov’un oyunu radyo tiyatrosu oldu

Dünyaca ünlü yazarın 4 büyük oyunundan biri kabul edilen eser, 9 bölüm olarak hazırlandı. 19. yüzyıl geleneksel tiyatro anlayışından önemli bir kopuşu da temsil eden oyunda, komedya ve tragedya arasında bir akış yer alıyor. Oyun, insan ilişkilerini, tutkularını, hayal kırıklıklarını derinlemesine işleyen bir hikayeyi ele alıyor. Edebiyatta ve tiyatroda yenileşme arayışının da bir temsili olan Martı oyununda ayrıca Çehov’un ustalıkla işlemiş olduğu oyun içinde oyun tekniği de kullanılıyor.