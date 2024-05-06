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Hayat

Efes gece bir başka

İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde hayata geçirilen “Gece Müzeciliği” uygulamasının tanıtım toplantısı yapıldı.

04:00 - 6/05/2024 Pazartesi
Güncelleme: 05:45 - 6/05/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Büyük tiyatroda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, uygulamaya Efes Müzesi ile başlandığını söyledi. Vali, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği aydınlatma projesiyle ziyaretlerin 24.00'e kadar süreceğini aktararak, “Sıcak dönemlerde insanlar gündüz bu alanları gezmekte ciddi manada zorlanıyor. Bu zorluğu yaşamasınlar, bu alanları daha kolay gezsinler diye gece serin saatlerde bu ziyarete açılması, ziyaretçiler için bir kolaylık ve konfor sağlamış oluyor” dedi.


#Kültür Sanat
#Efes
#İzmir
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