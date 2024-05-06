Efes gece bir başka

Büyük tiyatroda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, uygulamaya Efes Müzesi ile başlandığını söyledi. Vali, Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği aydınlatma projesiyle ziyaretlerin 24.00'e kadar süreceğini aktararak, “Sıcak dönemlerde insanlar gündüz bu alanları gezmekte ciddi manada zorlanıyor. Bu zorluğu yaşamasınlar, bu alanları daha kolay gezsinler diye gece serin saatlerde bu ziyarete açılması, ziyaretçiler için bir kolaylık ve konfor sağlamış oluyor” dedi.