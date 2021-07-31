Hayat Çiftliği yandığı için felç geçiren Tuğba Özay Cennette yer bulamayacaklar diyerek bu acı kareyi paylaştı
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Çiftliği yandığı için felç geçiren Tuğba Özay 'Cennette yer bulamayacaklar' diyerek bu acı kareyi paylaştı

Eski manken Tuğba Özay, Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktada çıkan orman yangını sonrası çiftliğinin yanması nedeniyle sinir krizi geçirerek hastanelik olmuştu. Felç geçirdiğini söyleyen ve tedavisi sonrası taburcu olan Özay bu kez çiftliğinden bir fotoğraf yayınlayarak duygularını paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çiftliği yandığı için felç geçiren Tuğba Özay Cennette yer bulamayacaklar diyerek bu acı kareyi paylaştı
Tuğba Özay

Antalya Manavgat'ta başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçramış, birçok ev tahliye edilmişti. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar görmüş, Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istemişti:

"Yanıyor çiftliğimiz yanıyor"

"Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... N'olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. N'olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor."

Manavgat'taki yangında çiftliği yandığı için feryat eden Tuğba Özay felç geçirdi
OYNAT 02:12
Manavgat'taki yangında çiftliği yandığı için feryat eden Tuğba Özay felç geçirdi
Antalya Manavgat'ta çiftliği yanan eski manken Tuğba Özay, sosyal medya hesabından yayınladığı videoda gözyaşlarına boğuldu.

Felç geçirdiğini söyleyen Özay hastanede tedavi altına alındı.


Sinir krizi geçirdi

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim."

"NORMALDE YAYINLAMAZDIM AMA..."

Instagram hesabından çiftliğin çevresine kadar gelen yangınlarda dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden atıyla bir fotoğrafını paylaşan Tuğba Özay, şu ifadeleri kullandı:

"Normalde yayınlamazdım ama yangının acısını herkes ama herkes iliklerine dek hissetsin istiyorum. 2007'de büyük bir yangın felaketi yaşamıştık ve 14 yıl sonra daha da büyüğünü yaşadık. Manavgat halkı üç gündür uyumuyor. Manavgat halkı elektriksiz , susuz. Manavgat halkının evleri, tarlaları, hayvanları, işyerleri yandı. Manavgat halkının ciğerleri yandı, yürekleri yandı."

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Tuğba Özay (@tugbaozay10)'in paylaştığı bir gönderi

"BU SOYSUZLUĞU YAPANLAR CENNETTE YER BULAMAYACAK"

"Ormanlarımız, köylerimiz, vatanımız yandı. Geçen sene fotoğraftaki Tarçın ile çok eğlenceli videolar çekip yayınlamıştım. Aradan 1 sene geçti ve Tarçın'ın ciğerleri yangının yaydığı karbonmonoksite dayanamadı.

Bu şerefsizliği, alçaklığı, hainliği yapanlar, memlekete duyarsız olanlar, mahalle yanarken gülme, eğlenme derdinde olan soysuzlar elbette ki Tarçın'ın gittiği cennette yer bulamayacaklar. Çünkü onlar hem yaşarken hem de öldükten sonra yanacaklar. Yaktığınız yerden yanacaksınız!"

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