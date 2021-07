Manavgat'taki yangında eski manken Tuğba Özay'ın da çiftliği yandı: 'Yanıyoruz ne olur sesimizi duyun' diyerek yardım istedi

Dün Manavgat'ta başlayan orman yangını yerleşim yerlerine sıçradı. Birçok ev tahliye edildi. Yangından eski manken Tuğba Özay'ın çiftliği de zarar gördü. İlk uçakla Antalya'ya giden Tuğba Özay, sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla yardım istedi:

"Yanıyor çiftliğimiz yanıyor"

"Yanıyoruz! Çiftliğimiz yanıyor... N'olur sesimizi duyurun. Şu an Manavgat'a yetişmeye çalışıyorum. N'olur sesimizi duyurun. Yanıyor çiftliğimiz yanıyor, her yer, her şey yanıyor. Yangın uçakları daha çok gelmeli. Her yer yanıyor."

GÜNDEM Tuğba Özay hıçkırıklara boğuldu

Sinir krizi geçirdi

Yaşadığı üzüntüye dayanamayan Tuğba Özay, hastanelik oldu. Özay, sağlık durumunu Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı: Arkadaşlar ben felç geçirdim. Yandı, her yer yandı. Çiftliğimiz, evimiz her şey yandı. Dünden beri yalvarıyorum. Destek istiyorum. Yandı, her yer yandı. Ben böyleyim, felç geçirdim.