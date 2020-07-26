Çoban ressamdan öldürülen kadınlar için taştan heykel
'Çoban ressam' olarak tanınan 22 yaşındaki Büşra Öğüt, cinayete kurban giden kadınlar için yeni bir eser yaptı. Burdur'da 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği heykele cinayete kurban giden kadınların isimlerini yazan Öğüt, "Kadınlar yalnızca masallarda sonsuza dek mutlu yaşayabiliyor. Gerçek hayatta ise yaşamasına bile izin verilmiyor. Ve artık bu dünyada sadece kadın olmak değil, insan olmak da çok zor" dedi.
Öğüt, "Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız kadın cinayetleri nedeniyle bir şekilde içimden gelen acıyı ortaya koymak istedim ve etrafta bulduğum taşlarla bir kadın vücudu oluşturdum. Bu kadın vücudunu oluşturan neredeyse bütün taşlarda, öldürülen kadınların isimleri yazıyor. Çünkü hepsinin acısı içimize bir taş gibi oturdu. Artık daha fazla kadın kaybetmek istemiyoruz. Artık buraya daha fazla taş koymak istemiyoruz" diye konuştu.
Dövülerek öldürülüyorlar
Bu dünyada kadınların öpülerek uyandırıldığı masallar değil, dövülerek öldürüldüğü gerçekler olduğunu aktaran Öğüt şunları söyledi:
"Faillerin tutukluluk süresini, kamuoyunda konuşulma oranına göre belirleyen, iyi hallerinden ötürü cezasını düşüren yargı sistemi var.
Namus kavramını kadınla bağdaştıran, ne şekilde öldürülmüş olursa olsun ölümün sebebini kadına bağlayan, yaşanan ölümleri bir sonraki olay gerçekleşene kadar unutan toplum var. Kadınlar yalnızca masallarda sonsuza dek mutlu yaşayabiliyor. Gerçek hayatta ise yaşamasına bile izin verilmiyor. Ve artık bu dünyada sadece kadın olmak değil, insan olmak da çok zor."