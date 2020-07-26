Çoban ressamdan öldürülen kadınlar için taştan heykel

Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan 22 yaşındaki Büşra Öğüt, ailesi ile birlikte 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'ndaki evinde yaşıyor.

Küçük taşlarla kadın vücudunu betimleyen heykel yapan Büşra Öğüt, son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine duyarsız kalmadılar.

FOTOĞRAF 15 Mimar Sinan Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Büşra Öğüt, okulunun pandemi sürecinde tatil olması nedeniyle Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'ndaki evinde ailesiyle birlikte yaşıyor. Son günlerde yaşanan kadın cinayetlerine duyarsız kalmayan Büşra Öğüt, Akdağ Yaylası'ndaki arazide, küçük taşlarla kadın vücudunu betimleyen heykel yaptı. Büşra Öğüt, Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız kadın cinayetleri nedeniyle bir şekilde içimden gelen acıyı ortaya koymak istedim ve etrafta bulduğum taşlarla bir kadın vücudu oluşturdum. Bu kadın vücudunu oluşturan neredeyse bütün taşlarda, öldürülen kadınların isimleri yazıyor. Çünkü hepsinin acısı içimize bir taş gibi oturdu. Artık daha fazla kadın kaybetmek istemiyoruz. Artık buraya daha fazla taş koymak istemiyoruz diye konuştu. Bu dünyada kadınların öpülerek uyandırıldığı masallar değil, dövülerek öldürüldüğü gerçekler olduğunu aktaran Öğüt şunları söyledi: Faillerin tutukluluk süresini, kamuoyunda konuşulma oranına göre belirleyen, iyi hallerinden ötürü cezasını düşüren yargı sistemi var. Namus kavramını kadınla bağdaştıran, ne şekilde öldürülmüş olursa olsun ölümün sebebini kadına bağlayan, yaşanan ölümleri bir sonraki olay gerçekleşene kadar unutan toplum var. Kadınlar yalnızca masallarda sonsuza dek mutlu yaşayabiliyor. Gerçek hayatta ise yaşamasına bile izin verilmiyor. Ve artık bu dünyada sadece kadın olmak değil, insan olmak da çok zor. Öldürülen kadınların adını taşlara yazdı: Çoban ressam yaylada heykel yaptı Burdur'da, 'Çoban ressam' olarak tanınan Büşra Öğüt, cinayete kurban giden kadınlar için Ağlasun ilçesindeki 1100 rakımlı Akdağ Yaylası'na 'Uyuyan Güzel' adını verdiği heykel yaptı. Büşra, heykeldeki taşlara cinayete kurban giden kadınların isimlerini yazdı.

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Daha fazla taş koymak istemiyoruz

Öğüt, "Son zamanlarda çok sık karşılaştığımız kadın cinayetleri nedeniyle bir şekilde içimden gelen acıyı ortaya koymak istedim ve etrafta bulduğum taşlarla bir kadın vücudu oluşturdum. Bu kadın vücudunu oluşturan neredeyse bütün taşlarda, öldürülen kadınların isimleri yazıyor. Çünkü hepsinin acısı içimize bir taş gibi oturdu. Artık daha fazla kadın kaybetmek istemiyoruz. Artık buraya daha fazla taş koymak istemiyoruz" diye konuştu.

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Dövülerek öldürülüyorlar

Bu dünyada kadınların öpülerek uyandırıldığı masallar değil, dövülerek öldürüldüğü gerçekler olduğunu aktaran Öğüt şunları söyledi:

"Faillerin tutukluluk süresini, kamuoyunda konuşulma oranına göre belirleyen, iyi hallerinden ötürü cezasını düşüren yargı sistemi var.

Namus kavramını kadınla bağdaştıran, ne şekilde öldürülmüş olursa olsun ölümün sebebini kadına bağlayan, yaşanan ölümleri bir sonraki olay gerçekleşene kadar unutan toplum var. Kadınlar yalnızca masallarda sonsuza dek mutlu yaşayabiliyor. Gerçek hayatta ise yaşamasına bile izin verilmiyor. Ve artık bu dünyada sadece kadın olmak değil, insan olmak da çok zor."

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