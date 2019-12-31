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Kadına şiddete özel mahkeme

HSK şiddete maruz kalan kadınlarla ilgili önleyici ve koruyucu tedbir kararlarını alacak ihtisas mahkemelerini belirledi. Böylece tedbir kararlarının daha hızlı çıkması sağlanacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün kadına karşı şiddetin önlenmesine yönelik genelgesinin ardından “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” kapsamında önleyici ve koruyu tedbir kararlarını verecek ihtisas mahkemeleri belirlendi. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Dairesi’nin kararı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararda, verilen önleyici ve koruyucu tedbir kararlarının sayısında artış olduğu, mahkemelerin verimliliği ve etkinliği ile bu konuda alınacak tedbir kararları yönünden ivediliğin sağlanması amacıyla ilgili kanun uyarınca gelecek işler için ihtisas mahkemelerinin belirlenmesinin faydalı olacağı aktarıldı.

MAHKEMELER BELİRLENDİ

Karara göre, bir aile mahkemesi bulunan yerlerde söz konusu mahkeme, 20’den az aile mahkemesi bulunan yerlerde 1. Aile Mahkemesi, 20 ve daha fazla aile mahkemesinin bulunduğu yerlerde ise 1. ve 2. Aile Mahkemeleri önleyici ve koruyu tedbir taleplerine bakacak. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise önleyici ve koruyucu tedbir işlerine asliye hukuk mahkemeleri bakacak. Buna göre bir asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde bu mahkeme, 2 veya daha fazla asliye hukuk mahkemesi bulunan yerlerde ise 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tedbir taleplerini karara bağlayacak. HSK 1.Daire’nin belirlediği söz konusu mahkemeler yarından itibaren önleyici ve koruyucu tedbir talepleriyle ilgili işlere bakmaya başlayacak.

Ne kararlar verilecek?

  • Bu mahkemelerin vereceği bazı koruyucu ve önleyici tedbir kararları şöyle:

  • KORUYUCU TEDBİRLER
  • * Mağdurun işyerinin değiştirilmesi
  • * Mağdurun evli olması halinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi
  • * Korunan kişi bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması halinde ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.
  • ÖNLEYİCİ TEDBİRLER
  • * Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhal uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi
  • * Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması
  • * Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması
  • * Bulundurulması veya taşınmasına kanunen izin verilen silahları kolluğa teslim etmesi
  • * Silah taşıması zorunlu olan bir kamu görevi ifa etse bile bu görevi nedeniyle zimmetinde bulunan silahı kurumuna teslim etmesi.

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