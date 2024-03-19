Çocuklar Filistin’i okuyor

7 Ekim’den bu yana Filistinlilerin maruz kaldığı İsrail işgal ve katliamını, dünyanın önemli bir kısmı yok saysa da yaşananlar çocukların dikkatinden kaçmıyor. Kardeşlerinin çektiği zorlukları gören çocuklara olanları anlatmaksa bir hayli zor. 30 Ekim’de gazetemizde yaptığımız “İsrail’in zulmünü kitaplardan okuyoruz” haberinde Filistin konulu çocuk kitaplarındaki satışların artışına dikkat çekmiştik. Aradan geçen dört ayda piyasaya çıkan kitap sayısında da ciddi bir artış yaşandı. Bunu, Kudüs temasıyla düzenlenen, yaklaşık 95 yayıncının yer aldığı 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’ndaki stantlarda gezerken fark ettim. Sayabildiğim 15 kitabı Filistin ve Kudüs temalıydı, üstelik bu eserlerden 10’u son dört ay içerisinde okuyucuyla buluştu. Bu yayınevleri arasında Çınaraltı Çocuk, Karavan Çocuk, Mecaz Çocuk, Rağbet Çocuk, Düş Değirmeni, Nar Çocuk, Erdem Çocuk, Balık Kitap, Nesil Çocuk ve TDV Yayınları yer aldı. Kitap yelpazesi geniş Erdem Çocuk’un yeni çıkan “Biz Filistinliyiz” eserini anlamak ve çocuklar için yapılan Filistin edebiyatına ilişkin bilgi edinmek için editörü Fatma Hazan Türkkol’u aradım. Ülkemizde çocuklar için yapılan Filistin edebiyatını anlattı.

FİLİSTİN ANLATISINDA KARPUZ VE ZEYTİN

Türkkol, 7 Ekim’in ardından edebiyat dünyasında önemli bir kamuoyunun oluştuğunu ve eser yazmak isteyenlerin sayısında artış olduğuna dikkat çekti. Okurların da taleplerinin aynı oranda arttığına işaret eden Türkkol, “Eğitimci ve ebeveynlerden, çocuklara Filistin konusunun nasıl anlatılacağı, nereden başlanacağı soruları geldi. Biz de dosyaları değerlendirmeye ve yeni kitaplar araştırmaya başladık. Erdem Yayınları olarak Filistin konusunu, çocukların yaş grubunu pedagojik ihtiyaçlarını gözeterek, anlayabilecekleri seviyeden hitap etmek için önce ‘Biz Filistinliyiz’i çevirdik. İki kitap daha çalışıyoruz. Okul öncesi 4+ yaş için çalıştığımız ‘Yuvamı İstiyorum’ da çeviri kitap. 6+ yaş için hazırladığımız şu an resimleme aşamasında olan“Filistin Atlası” ise yerli bir iş. Önümüzdeki günlerde duyuracağız” dedi.

“Biz Filistinliyiz”in anlatımının yalınlığına dikkat çeken Hazan Türkkol, yazarın güncel meselelere de açıklık getirdiğini, “Anlattığı şey o kadar yalın ki ne çocukları ansiklopedik bilgiye boğuyor ne de sadece işgale ve savaşa odaklıyor. Coğrafyası, kültürel simgeleri, yazarlar, çizerler, şairler, mimarlar gibi önemli isimleri, tarımını ele alıyor. Dünyanın karpuz ve zeytin üzerinden geliştirdiği Filistin anlatısının temelini bile görebiliyoruz” diye anlattı.

Fatma Hazan Türkkol

İŞGAL DEMEDEN İŞGALİ ANLATIYOR

Çocuklara Filistin’i anlatırken duygu yoğunluklu metinlerden kaçınmak gerektiğine işaret eden editör şunları söyledi: “Ülkemizde Filistin hakkında yayınlanan telif eserlerde yoğun bir duygusal anlatı var. Duygu yoğunluklu metinler, bir yetişkin birikimine sahip olmadıklarından çocuklar için anlamlı olmuyor. Yakında okurlarımızla buluşacak ‘Yuvamı İstiyorum’, bir işgal anlatısı. Kitapta işgal ve savaş kelimesi geçmiyor ama çocuk bütünden olanı anlıyor. Bizim için önemli olan, olup biteni bilgi olarak yığmak değil merak etmelerini sağlamak. Çünkü merak ederlerse peşine düşer, araştırır ve ne olduğunu öğrenecek olgunluğa ulaşırlar.”







