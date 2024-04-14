Çocukların gözünden siber dünya

TRT Çocuk’un sevilen çizgi dizilerinden biri olan “Ekip: SİBERAY”, geçtiğimiz günlerde ilk sinema filmiyle minik izleyicileriyle buluştu. TRT ortak yapımı 3D animasyon tekniği ile hazırlanan “Ekip: SİBERAY Güneş Fırtınası” animasyon filmi, dünyaya vuran güneş fırtınasıyla tüm dünyada internetin kesilmesinin ardından, bu durumdan faydalanan kötü amaçlı bir bilgisayar korsanının, birçok uygulamaya ve çevrim içi oyunlara zarar vermesini işliyor. Kendini farklı alanlarda geliştiren Hakan, Umut, Selvi ve Melis’in ise internet gelmeden kötü amaçlı bilgisayar korsanını bulmak ve zarar gören platformları onarmak için özel bir sunucu kullanarak Siber Dünya’ya geçişini anlatıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı iş birliğiyle hazırlanan film, TRT Çocuk bünyesindeki psikolog, pedagog, çocuk gelişim uzmanları ve içerik editörleri tarafından detaylı bir değerlendirme sürecinden geçti. Filmin yönetmen koltuğunda H. Sinan Güngör ve Yunus Emre Çakır otururken, senaryosunu Ali Hakan Kaya ve Sinem Doğangönül kaleme aldı. Filmin yapımcılığını ise S. Murat Kaya üstleniyor. Biz de yönetmen Yunus Emre Çakır ve yapımcı Murat Kaya ile filmi konuştuk.





Siber dünya okur yazarlığı konusunda bilgi sahibi olsunlar

Filmin yönetmeni Yunus Emre Çakır, yaklaşık bir buçuk senede, 70 kişilik bir ekip ile filmi tamamladıklarını söylüyor. Yorucu ama bir o kadar da keyifli bir dönem geçirdiklerini ifade eden Çakır, “Filmimizde kahramanlarımızın, güneş fırtınası sonrası yaşanan olumsuzlukları, kendi çıkarları için kullanarak siber dünyayı ele geçirmek isteyen kötü karaktere karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyoruz. Karakterlerimiz siber dünyada kimi zaman arabalarla yarışmak, kimi zaman ise virüslerden kaçmak zorunda kalacak” sözleriyle de filmin hikayesini anlatıyor. “Amacımız çocuklarımız eğlenirken, siber dünya okur yazarlığı konusunda da bilgi sahibi olmalarını sağlamaktı” diyen Çakır, TRT’den hem bu alanda hem de pedagojik anlamda çok fazla destek aldıklarını söylüyor. Filmde teknoloji, siber dünya hakkında birçok bilgi bulunmakla birlikte eğlence, dostluk ve ekip ruhunu anlattıklarını söyleyen Çakır, TRT, Siber Suçlar Daire Başkanlığı ve Outline ortaklığı ile hazırlanan bu filmde, çocuklara güvenli ortamda internet kullanımı konusunda fikirler vererek, çocukları siber dünya okur yazarlığına teşvik etmek istediklerini dile getiriyor.

Çakır, “Çocuklarımız gün içerisinde sık sık internette vakit geçirmektedir. Bu konuda online platformlar üzerinden gelebilecek tehlikeler konusunda bilgi sahibi olmayan çocuklar tehlikeli durumlara maruz kalabilir bu sebeple ebeveynlerin çocuklara bu konuda yeterli bilgiyi vermesi gerekir. Bu bilgide yaş grubuna uygun olacak şekilde çocuklara internetin iyi ve tehlikeli yanlarını anlatmaktan geçeceğini düşünmekteyim. Ailelerde çocuklarını çevrim içi ortamda kötü veya rahatsız hissettiren bir durum olduğunda bunu kendileri ile paylaşması için teşvik etmelidirler” şeklinde çocuklara siber suçların nasıl anlatılması gerektiğini söylüyor.





Çocukların gözünden siber dünyayı anlatıyoruz

Çakır, filmdeki karakterleri de şu sözlerle anlatıyor: “Filmimizde ana karakterlerimiz, farklı özellikleri olan dört çocuğun bir araya gelmesi ile ‘Ekip: SİBERAY’ı oluşturmaktadır. Kahramanlarımızdan Hakan; spor düşkünü, maceracı, şakacı bir karakter. Selvi karakterimiz; fotoğraf çekmeyi seven, çalışkan ve araştırmacıdır. Umut karakterimiz bilgisayar tutkunu, bilgisayar oyunları seven ve eğlenceli bir karakterdir. Melis karakterimiz ise kararlı, girişken ve bilgisayar dünyasına ilgisi olan bir karakterdir. Bu farklı özelliklere sahip dört karakterimizin ortak tutkusu siber dünyadır ve ekiplerindeki birlik ruhu ile her zorluğun üstesinden gelmektedirler. Zaman zaman avantaj olan karakter özellikleri zaman zamanda dezavantaj olabilmektedir ve bu durumda da ekipteki diğer üyeler hemen devreye girmektedir. Sinema filmimizin hikayesi oluşturulurken de, izleyici çocuklarımızın kendilerinden de bir şeyler bularak hikayemize daha yakın hissetmelerini amaçladık.” Çakır aynı zamanda “Ekip: SİBERAY” filminin ikincisi için hazırlıklara başladıklarını söylüyor. Çakır, filmin diğer serilerinin de sinemalarda izleyici ile buluşmaya devam edeceğinin müjdesini veriyor.





Aksiyon ve macera iç içe

Filmin yapımcısı Murat Kaya ise filmde aksiyon ve maceranın iç içe olduğunu söylüyor. Filmin konusu itibarıyla teknoloji, internet ve siber dünya anlatımlarını didaktik olmayan bir dille çocuklara yansıttıklarını anlatan Kaya, “TRT Çocuk ekranlarında yayınladığımız bölümlerimizde yaklaşık iki yıldır izleyicilerimize temel olarak Siber Dünya Okuryazarlığı kazandırmayı hedefliyoruz. İnterneti kullanmanın yararlarını anlatırken bu kullanımın doğru şekilde yapılması gerektiğini örnekleriyle paylaşıyoruz. Siber zorbalık, dijital ayak izi, oltalama, şifre kullanımı gibi birçok konuyu didaktik olmayan bir dille çocuklarımıza hatta ebeveynlere izleterek anlatmış oluyoruz. Çok hassasiyet içeren, en ufak bir hataya yer vermekten imtina ettiğimiz bu süreci beyaz perdeye taşımış olduk. Dizi de anlattığımız internet ve siber dünyayı filmimizde devam ettiriyoruz ancak sürpriz bir fark ortaya çıkıyor; bu sefer karşımıza daha önce dünyanın bu denli yaşamadığı Güneş Fırtınası çıkmaktadır” ifadelerini kullanıyor. “Güneş Fırtınası, dünyanın manyetik alanıyla etkileşime giren güneş rüzgarı şok dalgasının, manyetosferi geçici olarak bozmasıdır” diyen Kaya, “Bu şok dalgası tüm iletişim sistemlerinin geçici olarak bozulmasına, internet, elektrik kesintilerinin ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Daha önce 1859 yılında yaşanmış bu olay Güneş Fırtınası olarak kayıtlara geçmiştir. O dönemde teknolojinin günümüze göre çok geride olması sebebiyle insan yaşamını çok etkilemediği telgraf sistemlerini bozduğu görülmüştür. Günümüzde ise teknolojinin ve internetin tüm yaşamımızı etkileyen derin durumunu göz önünde bulundurduğumuzda kısa süreli endişeler yaşayacağımız aşikardır. Filmimizde Güneş Fırtınası’na yakalandığımızda neler olabileceğini ve nasıl korunacağımızı da Siber Dünyanın Süper Kahramanlarıyla anlatmaktayız.



