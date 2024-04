Çocukların gözünden siber dünya

Çakır, filmdeki karakterleri de şu sözlerle anlatıyor: “Filmimizde ana karakterlerimiz, farklı özellikleri olan dört çocuğun bir araya gelmesi ile ‘Ekip: SİBERAY’ı oluşturmaktadır. Kahramanlarımızdan Hakan; spor düşkünü, maceracı, şakacı bir karakter. Selvi karakterimiz; fotoğraf çekmeyi seven, çalışkan ve araştırmacıdır. Umut karakterimiz bilgisayar tutkunu, bilgisayar oyunları seven ve eğlenceli bir karakterdir. Melis karakterimiz ise kararlı, girişken ve bilgisayar dünyasına ilgisi olan bir karakterdir. Bu farklı özelliklere sahip dört karakterimizin ortak tutkusu siber dünyadır ve ekiplerindeki birlik ruhu ile her zorluğun üstesinden gelmektedirler. Zaman zaman avantaj olan karakter özellikleri zaman zamanda dezavantaj olabilmektedir ve bu durumda da ekipteki diğer üyeler hemen devreye girmektedir. Sinema filmimizin hikayesi oluşturulurken de, izleyici çocuklarımızın kendilerinden de bir şeyler bularak hikayemize daha yakın hissetmelerini amaçladık.” Çakır aynı zamanda “Ekip: SİBERAY” filminin ikincisi için hazırlıklara başladıklarını söylüyor. Çakır, filmin diğer serilerinin de sinemalarda izleyici ile buluşmaya devam edeceğinin müjdesini veriyor.