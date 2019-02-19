Hayat Çukur dizisinden etkilenen aile soluğu nüfus müdürlüğünde aldı
AKTÜEL

​Çukur dizisinden etkilenen aile soluğu nüfus müdürlüğünde aldı

Çukur dizisinden etkilenen aile soluğu nüfus müdürlüğünde aldı

Tokat’ta, Çukur dizisinden etkilenen aile soyadlarını Koçovalı olarak değiştirdi. Ailece diziyi sevdiklerini izlediklerini söyleyen Mehmet Koçovalı, doğacak torunlarının cinsiyeti erkek olursa Yamaç adını vereceklerini ifade etti.

Haber Merkezi IHA
'Verir' soyadına sahip olan aile, artık Koçovalı olarak tanınacak.
'Verir' soyadına sahip olan aile, artık Koçovalı olarak tanınacak.

Samyeli Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası servis şoförü Mehmet Koçovalı (56), bir televizyon kanalında yayınlanan Çukur dizisi karakterlerini canlandıran ‘Koçovalı’ ailesinden etkilenerek soyadlarını değiştirme kararı aldı.

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun kapsamında yaklaşık 6 ay önce 'Verir' olan soyadlarını, 'Koçovalı' olarak değiştirdiler.

Oğlunun kendini arayarak nüfus idaresine çağırarak sürpriz yaptığını ifade eden Koçovalı, "Çukur dizisini ailecek çok seviyor ve izliyoruz. Ondan etkilenmiş oğlum. Beni de nüfus idaresine çağırdılar, imza attım soyadımız değişti. Soyadımızın değiştiğini duyanlar şaşırıyor" dedi.

Torunun adı da hazır: Yamaç

Koçovalı, oğlunun dizinin hayranı olduğunu ifade ederek, "Oğlumun yeni doğacak bir çocuğu var. Adını da Yamaç koyacak. Yamaç Koçovalı olarak koymayı düşünüyor. Kız mı olur erkek mi olur onu henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

Bill Gates: İneklerin çıkardığı gazlar dünyanın en büyük sorunlarından biri
HAYAT
Bill Gates: İneklerin çıkardığı gazlar dünyanın en büyük sorunlarından biri

Sıcak çaydaki büyük tehlike
HAYAT
Sıcak çaydaki büyük tehlike

Doktorları şaşkına çevirdi: Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir
HAYAT
Doktorları şaşkına çevirdi: Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir
/**/
Göz göre göre yalan söylediler

Göz göre göre yalan söylediler

​FETÖ'cüler, onlarca ifade ve görüntüye rağmen inkar etti.
Köprü cezaları için son 10 gün

Köprü cezaları için son 10 gün

Araç sahiplerinin ay sonuna kadar başvuru yapması gerekiyor.
Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

Şenol abi isterse sözleşme imzalarız

​Beşiktaş Başkanı Orman'dan önemli açıklamalar.
Türkiye kaybetti

Türkiye kaybetti

​19 yıl önce bugün devletin zirvesinde yaşanan tartışma son yılların en büyük krizini başlatmıştı.
Rekoru tarih oldu

Rekoru tarih oldu

En uzun süre görev yapan teknik direktör değişti.
Meclis'te devir teslim

Meclis'te devir teslim

​Binali Yıldırım, görevini Celal Adan'a devretti.
Honda'dan önemli Türkiye kararı

Honda'dan önemli Türkiye kararı

Avrupa'dan çekilme kararı alan Honda'nın takviminde Türkiye de var.
53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

53 muvazzaf askere FETÖ gözaltısı

​İstanbul'da tespit edilen FETÖ'cüler için düğmeye basıldı.

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

Moldova'ya kimlikle seyahat başlıyor

​Türk Büyükelçi bugün başlayan uygulamayı açıkladı.
Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

Eyaletler Trump'a karşı ayaklandılar

​16 eyalet, Trump'a karşı mahkemeye koştu.
Tüm seferler iptal

Tüm seferler iptal

​Yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımı durdu.
Kar ve tipi uyarısı

Kar ve tipi uyarısı

Meteoroloji saat verdi, gün boyu etkili olacak.
Kafasına silah dayadılar

Kafasına silah dayadılar

CHP Gaziantep İl Başkanı Melih Meriç, başına silah dayanıp ölümle tehdit edildi.
Bu faizle üretim zor

Bu faizle üretim zor

​İş dünyası da tüketiciler de yüksek faizlerden şikayetçi.
Yüzde 46'sıitirafçı oldu

Yüzde 46'sıitirafçı oldu

​Ankesör soruşturmasında 9 bin 352 kişi gözaltına alındı.
DSP, CHP’yi çökertti

DSP, CHP’yi çökertti

​DSP'nin, CHP-İP ittifakını böleceği ve 31 Mart'ın sürpriz partisi olacağı belirtiliyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.