Hayat Sıcak çaydaki büyük tehlike
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Sıcak çaydaki büyük tehlike

Alkol ve sigarayla beraber sıcak çay tüketenlerde yemek borusu kanseri riski 5 kat daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sıcak çay sağlık açısından tehlike arz ediyor.
Sıcak çay sağlık açısından tehlike arz ediyor.

Çin’de yapılan bir çalışmada alkol ve sigara kullanımıyla birlikte sıcak çay içilmesi durumunda yemek borusu kanseri riskinin 5 kat arttığı ortaya çıkarıldı.

Çin’de 450 bin kişi üzerinde yapılan prospektif (ileriye dönük) bir çalışmada, her gün sıcak çay içip yine her gün 15 gram üzerinde alkol tüketenler ile haftada bir defadan az alkol kullananların yemek borusu kanseri bakımından karşılaştırıldığına dikkat çekiliyor.

Sadece sıcak çay içenlerde ise böyle bir risk artışı bulunmadığı belirtiliyor.

Bin 731 yemek borusu kanseri saptandı

Çalışma daha önce hiç kanser saptanmamış 30 – 79 yaş arasındaki popülasyonda gerçekleştirildi. Bu çalışma grubunda 9 yıllık çalışma süresi içinde bin 731 yemek borusu kanseri saptandığına dikkat çekiyor. Çin Medikal Bilimler Akademisi’ne bağlı Çin Kadori Biobank Çalışma Grubu tarafından yapılan çalışma, Çin Yerel Etik Kurulu ile Oxford Üniversitesi Etik Kurulu’ndan da onay almış ve prestijli bir dergi olan “Annals of İnternal Medicine” de yayınlanmış.

Sigaranın yanında sıcak çay içmeyin

Çalışmayı gerçekleştirenler, alkol veya sigara tüketenlerin, alkol ve sigarayla beraber sıcak çay içmemeleri durumunda ise yemek borusu kanseri risklerinin azalacağını belirtiliyor.

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Otoritelerin görüşüne göre devamlı sıcak çay içilmesi, yemek borusunda termal zedelenme oluşumu ve karsinogenesisin (normal hücrelerden kanserli hücrelerin meydana gelmesi) başlamasına zemin hazırlıyor.

Sigara ve alkol gibi risk faktörlerinin de devreye girmesi ise karsinogenezis oluşumunun ilerlemesi bir diğer deyişle riskin artması anlamına geliyor.

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