Hayat Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda toplam 341 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

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Haber Merkezi Diğer
​Cumhurbaşkanı Erdoğan madalya kazanan milli sporcuları kutladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı kutlama mesajında şunları kaydetti;

"Konya’da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda alın teri döken, toplam 341 madalya kazanarak tarihî bir netice elde eden tüm millî sporcularımızı tebrik ediyorum. İslam âleminin farklı köşelerinden ülkemizi teşrif eden misafirlerimize en kalbî şükranlarımı ifade ediyorum."

5. İslami Dayanışma Oyunları 'Birlik Güçtür' sloganıyla Konya'da başladı
FOTOĞRAF 52
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Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı.
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Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.
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LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI <br><br>Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.
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GÖRSEL ŞÖLEN SUNULDU<br><br>Seremonimi de dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergileyecek. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.
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TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITILDI <br><br>Törende Efes’ten Zeugma’ya, Göbeklitepe’den Ayasofya’ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.
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Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.
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5. İslami Dayanışma Oyunları 'Birlik Güçtür' sloganıyla Konya'da başladı
Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. 'Birlik Güçtür' sloganıyla başlayan ve 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyon, 18 Ağustos'a kadar sürecek.

Konya 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda görsel şölen
OYNAT 01:57
Konya 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nda görsel şölen
Türkiye'nin ev sahipliğinde Konya'da düzenlenen, 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı 5'inci İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Açılış muhteşem görüntülere sahne oldu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle yemek yedi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 5. İslami Dayanışma Oyunları'na katılan ülkelerin lideriyle yemek yedi
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