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Della Miles: Diriliş Ertuğrul sayesinde İslam'ı araştırmaya başladım

Della Miles: Diriliş Ertuğrul sayesinde İslam'ı araştırmaya başladım

Geçtiğimiz günlerde Müslüman olan ABD'li şarkıcı Della Miles, Diriliş Ertuğrul sayesinde Türk - İslam tarihini incelemeye ve araştırmaya başladığını söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Della Miles
Della Miles

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok ünlü sanatçının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, bir dizi konser görüşmesi için geldiği İstanbul'da Müslüman olmuştu. Türkiye ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren başarılı sanatçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da bir araya gelmişti.

Akşam'ın haberine göre, Müslüman olmasında Diriliş Ertuğrul'un da katkısının bulunduğunu söyleyen Della Miles şöyle konuştu:

  • "‘Diriliş Ertuğrul’ diye bir dizi var ve ben oradaki mistik karakterlere bayılıyorum. O dizi sayesinde Türk - İslam tarihini de incelemeye ve araştırmaya başladım. Bu konuda da daha yeniyim ancak özellikle Mevlana’nın öğretilerini okumaya başladım ve bu benim manevi huzurumu artırdı."

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