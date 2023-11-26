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Hayat

Dev fenerler vahşi yaşamı aydınlatıyor

ABD’nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde bulunan Oakland Hayvanat Bahçesi’nde “Glowfari’ Işık Festivali düzenlendi. 100’den fazla hayvan şeklindeki fenerin ışıklandırılmasıyla gerçekleştirilen festival, ziyaretçilerine eşsiz bir gösteri sunuyor.

Dilber Dural
04:00 - 26/11/2023 Pazar
Güncelleme: 01:59 - 26/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Her bir fener, vahşi yaşamın devam eden serüvenini, gezegenimizdeki her türün önemini ve Oakland Zoo’nun koruma çabalarını anlatıyor.

Her bir fener, vahşi yaşamın devam eden serüvenini, gezegenimizdeki her türün önemini ve Oakland Zoo’nun koruma çabalarını anlatıyor.

Her yıl ABD’nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde bulunan Oakland Zoo’da gerçekleşen ve bu büyük ilgi gören “Glowfari’’ Işık Festivali bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Aile dostu festival, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi yepyeni ve gerçek boyutlardan çok daha büyük yüzlerce hayvan feneri ile karşımıza çıkıyor. Her bir fener, vahşi yaşamın devam eden serüvenini, gezegenimizdeki her türün önemini ve Oakland Zoo’nun koruma çabalarını anlatıyor.

Bu yılki deneyim, Kuzey Amerika ormanlarından, sembolik yerli vahşi yaşamı içeren temalara; dağ aslanları ve kurtlar gibi, Arktik’in soğuk dostlarından olan puffinler ve kutup ayılarına; nadir görülen deniz canlılarından oluşan Derin Okyanus’a ve Bayou’nun tümigatorları ve diğer hayvanlarına kadar farklı bölgeleri kapsıyor.


#ABD
#California
#Oakland
#Hayvanat Bahçesi
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