Dev fenerler vahşi yaşamı aydınlatıyor

Her yıl ABD’nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde bulunan Oakland Zoo’da gerçekleşen ve bu büyük ilgi gören “Glowfari’’ Işık Festivali bu yıl da kapılarını ziyaretçilere açtı. Aile dostu festival, bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi yepyeni ve gerçek boyutlardan çok daha büyük yüzlerce hayvan feneri ile karşımıza çıkıyor. Her bir fener, vahşi yaşamın devam eden serüvenini, gezegenimizdeki her türün önemini ve Oakland Zoo’nun koruma çabalarını anlatıyor.